罷韓連署案通過　網曝「馬上接到電話」：國民黨真的急了！這場仗穩輸

▲韓國瑜回應，一切都平常心面對，防疫仍是首要工作。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中選會審議通過高雄市長韓國瑜罷免案，「罷韓」投票日訂在6月6日周六。對此，有網友在PTT透露，家人接到國民黨打來的電話內容，「看來國民黨是真的急了，發現他們又要打仗了，只是......這場仗看起來是穩輸了。」

依據2018年市長選舉結果，這次只要有58萬高雄市民針對罷韓案投下「同意票」，韓國瑜就會成為首位被罷免成功的市長。

根據新台灣國策智庫3月25日公布的民調，針對高雄「罷韓」，59.5%的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，34.5%將投不同意。根據這項數據反映評估，即使新冠肺炎疫情嚴峻，預估高市會有近86萬同意票罷韓，也就是說，韓成為史上首位被罷免成功的市長機率相當高。

▲▼根據台灣國策智庫民調，韓國瑜成為史上首位被罷免成功的市長機率相當高。（圖／高雄市政府提供）

對此，高雄市長韓國瑜則回應，一切都平常心面對，防疫仍是首要工作，做好市政、守護高雄，就是最好的防禦。

而有網友17日在PTT說，罷免案連署通過，「家裡的人馬上接到國民黨地區黨部問要不要當監票員，身邊有些朋友是前幾天就接到了，不過，很不幸的是，我現在要努力讓自己活下來，所以沒空去當（實際上是臥底）。看來國民黨是真的急了，發現他們又要打仗了，只是......這場仗看起來是穩輸了。」