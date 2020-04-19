全球231萬人染疫「美國佔3成」！川普喊重啟經濟　人潮直奔佛州海灘

▲據統計，全球超過50萬人確診後康復。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）染疫人數現已來到230萬人，累計15.9萬人病逝，歐美6國境內確診數突破10萬，其中以美國73.2萬人確診最為慘重，占全球約3成，且光是紐約州就有24.1萬人遭到感染，超越西班牙、義大利等國。不過，美國總統川普近日也宣布三階段重新開放經濟，佛州海灘開放，湧入大批人潮。

▲美國總統川普。（圖／路透社）

美國、西班牙、義大利、法國、德國及英國是全球確診人數最多的前6個國家，通報確診數全數突破10萬，而處於疫情中心的美國感染人數增至73萬2197人、累計3萬8664人病逝。但根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，紐約州24萬1712人染疫、1萬7671人死亡，占了全美死亡數近半，紐澤西州8萬1420人染疫，佛州也有2萬5492人確診。

儘管紐約州長古莫維持一貫審慎態度，強調現階段疫情尚未脫離險境，但美國總統川普已經在過去這周公布3階段經濟重啟方針，佛州也在17日當地下午5時啟動有限度開放傑克森維爾海灘。佛州市長強調，因為疫情數據趨緩，所以才開放海灘，目前開放時間為每日上午6時至11時、下午5時至8時，僅供運動，且必須維持社交距離，若違反相關規定將再次關閉海灘。

Jacksonville beaches are packed today in Florida! Virus going to be spreading like crazy. #COVID pic.twitter.com/wIMVMLGvvR — Divided We Fall (@YtH8r) April 18, 2020





至於疫情嚴重程度僅次於美國的西班牙，近日新增感染數趨緩，根據衛生部18日統計，感染人數增至19萬1726例，累計2萬43人不治，死亡數突破2萬大關；官員定調，境內疫情已度過高峰期，醫療院所的壓力逐步緩和，康復者人數來到7.5萬人。只不過，部分地區官員質疑，檢測量能不足，有數千人在出現症狀後病逝，但始終未接受病毒檢測，死亡數統計的正確性有待確認。

義大利確診人數排名全球第三，僅次於美國及西班牙。根據民防保護局的說法，18日再添3491人染疫、482人死亡，現階段累計17萬5925人感染、2萬3227人不治。值得關注的是，周六新增的482死亡個案是自12日以來最低單日新增。

▼ 義大利居民戴口罩外出。（圖／路透）