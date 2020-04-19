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騙夫當酒店會計…紅牌女公關「抱病接恩客」！確診後祕密曝光情緒崩潰

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（示意圖，非當事人／報系資料照）

▲（示意圖，非當事人／資料照）

圖、文／CTWANT

台灣新冠肺炎確診者案379例經查後，確認為台北某知名酒店女公關，震驚全國；據了解，因為女公關平常接待的「恩客」都是政商名人，因此讓外界格外關注，幸好目前匡列的接觸者採檢都為陰性。而法醫高大成日前就在節目上透露，為何酒店小姐明明有狀況，卻仍持續接客的原因。

法醫高大成在節目《驚爆新聞線》表示，2月中到台中某間酒店消費時，其實就有聽到一點風聲，當時原本要叫一個小姐進來，結果被勸阻，一開始還不明白為什麼，後來才知因為這名小姐有咳嗽、發燒的症狀，疑似感染新冠肺炎。

談起為何酒店小姐仍執意接客，高大成認為，因為台商出手大方，讓她們寧願吃退燒藥也要接客。高大成表示，不過黑道大哥是不好惹的，小姐一定要告知有症狀，而大哥聽明白後自然就不會點了，此舉算是外界所稱的「超前部署」。

據悉，酒店女公關已婚，家住桃園，因為經濟關係，欺騙丈夫在酒店當會計，實際上是小姐，而確診後因為面臨與丈夫、家人坦白一切，因此情緒相當不穩定。不過也因為她的案例，指揮中心下令全台酒店暫時停業；因此外界也封這名女公關為「全台最強人妻」，做了歷任警政署長想做卻做不到的事。

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