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軍艦官兵在帛琉感染可能低！　專家揭「台灣最慘」：感染源正在趴趴走

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▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者劉亭／綜合報導

台灣18日新增3名確診，為軍艦隊的士官和實習生，由於該艦曾造訪帛琉，染疫時間成為外界討論焦點，衛福部長陳時中指出，懷疑帛琉有隱藏案例存在。台大公衛學院副院長陳秀熙對此表示，感染源在帛琉的可能性低，最擔心的是感染源「正在社區趴趴走」。

根據聯合報報導，陳秀熙指出，海軍3月12日至15日停靠帛琉，以時間來看，若是當時染疫應早就發病，不可能等到4月12日才出現症狀，因此認為指揮中心推測感染源在帛琉可能性最低。

請繼續往下閱讀...

陳秀熙最擔心的是，恐怕感染源是軍艦以外的人，且正在社區趴趴走。他指出，軍艦9日靠航台灣，在等待下船的6天內，可能曾有人上、下船因此接觸到感染源，這期間才會讓官兵在4月12日發病。

▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

染疫3人於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調，並於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

指揮官陳時中在記者會中表示，帛琉檢驗能力有限，先前一名美籍醫師在帛琉當地遭懷疑感染新冠病毒，還是由台灣做遠端示範，再把檢體送回台灣檢驗確認陰性，高度懷疑當地有潛藏病例存在。

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