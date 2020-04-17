超車自撞牽拖別人竟連孕婦都打！9屁孩國道逼車包抄無辜　球棒狠K下場曝

▲一群年輕人出遊途中因行車糾紛，竟直接在國道上逼車、逆向行駛，甚至拿出球棒暴力打人 。（ETtoday資料照，與本案無關／記者陳以昇翻攝）

記者徐愷昕／南投報導

15名年輕人2017年7月相約墾丁旅遊，一行人北返回家途中行經國道3號南投路段時，4部車中的其中1部車為超越1輛紅色廂型車，不甚自撞護欄急停，怎料又遭後方來車撞上。超車自撞男子的同行友人誤以為是箱型車蛇行致車禍發生，竟集結其他3車在國道上高速逼車、倒車、逆向行駛，包抄砸車攻擊廂型車上的駕駛及乘客。南投地院依妨害公眾往來安全罪，判處釀禍的9人各3至9月有期徒刑。可上訴。

2017年7月間一群20多歲年輕人開著4部車南下墾丁遊玩，旅程結束北上返家途中，在行經國道3號226.8K南投路段時，徐姓男子駕駛的車輛因想超越前方紅色廂型車，怎料過程中竟失控擦撞護欄急停在中線車道間，隨後又被後方轎車迎面硬生撞上。

因超車差點受波及的紅色廂型車駕駛見事故發生，上前搖下車窗詢問自撞的徐男有無狀況後，見他無礙便隨即離開事故現場。此時整群年輕人的其他3部車，誤以為是紅色廂型車蛇行導致事故發生，但卻像沒事一樣直接離開，氣的迅速集結一塊，一同開車衝上前替朋友出氣。

為了能攔下紅色箱型車，3車除了在國道高速逼車外，還各種倒車、逆向行駛，且在成功包抄後，更直接拿出球棒敲擊廂型車，將廂型車上1名駕駛及2名男乘客打傷，另還有1名孕婦也輕傷受驚嚇，全送醫治療。

南投地院審理時認為，許姓等9名年輕人明知國道3號速限110公里，車速非常快速下一個不小心就可能造成重大事故發生，但他們卻僅因行車糾紛，就在深夜視線不佳的時候，不顧他人生命、身體安全，在國道上高速逼車、倒車、逆向行駛佔據道路，甚至還暴力砸車打人，審結依共同犯妨害公眾往來安全罪，判10名年輕人各3月到9月不等有期徒刑。可上訴。

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