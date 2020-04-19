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去餐廳吃飯就中招！1人染疫「瘋狂傳染」9人…都是空調惹禍

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▲▼用餐，吃飯，情侶用餐，情侶吃飯，夫妻。（圖／取自免費圖庫stocksnap.io/／Photographer:Brodie Vissers）

▲3個家庭在同一家餐廳吃飯染疫。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap.io/／Photographer:Brodie Vissers）

記者鄭思楠／綜合報導

一家人一起在餐廳吃個飯，然後就「中招」了？《Emerging Infectious Diseases》期刊4月初在網站發行了一篇廣州市疾病預防控制中心的研究，涉及了一同在餐廳就餐的3個家庭。據悉，3個家庭都出現了感染，導致這一切的幫兇就是空調！

據《廣州發布》微信公眾號報導，當時，廣州的A、B、C三個家庭，共10人在同一家有空調的餐廳用餐。該餐廳是一棟5層樓的大樓，沒有窗戶，3樓用餐區占地145平方米（約43坪），每個樓層都有自己的空調，每張桌子之間的距離約為1公尺。據悉，中央空調的出風口和回風口位於C桌上方，而A家庭剛剛從武漢回來，結果均被感染。

▲西班牙,格拉多,Grado,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透）

具體事情是這樣的：

2020年1月23日，A家庭從武漢出發，抵達廣州。1月24日，患者A1與其他3名家庭成員（A2-A4）在某餐廳共進午餐。與此同時，B、C兩個家庭坐在相鄰的桌子旁。1月24日晚間，A1患者出現發燒和咳嗽症狀，入院治療。截至2月5日，共有9人（A家庭4人、B家庭3人、C家庭2人）染疫。

調查發現，B和C家庭中受感染人員的唯一已知接觸傳染源是餐廳中的患者A1。對於B家庭，研究人員推測，最可能的情況是3個B家庭成員都直接被患者A1感染。但也不排除是第一個生病的B1傳染給了B2和B3。而對於C家庭，可能的情況是C1和C2都被A1感染，也或者是C1在護理C2的時候被感染。

1月24日，共有91人 （83名顧客，8名工作人員）在這家餐廳用餐，其中，共有83人在3樓的15張桌子上吃過午飯。83名客戶中，有10人確診，另外73人被確定為密切接觸者，並被隔離了14天。

為什麼在餐廳裡吃個飯，會被感染呢？調查人員排除了氣溶膠傳播後，經過進一步的研究推測認為，暴發的最可能原因是飛沫傳播，「幫手」就是空調。對此，研究人員建議，餐廳需要增加餐桌之間的距離，並注意空調風向和改善室內通風。

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