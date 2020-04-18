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台灣確診趨緩...楊志良憂「沒抗體未來不樂觀」！　陳時中回應了

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記者周姈姈／採訪報導

前衛生署長楊志良16日在廣播節目中說「台灣感染人數少，意謂著有抗體的人也少，想要控制感染，難度相當大」對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，「這是隱憂，未來恢復期該怎麼做，專家們都不斷在思考，當然我們不希望自己的感染數增多讓免疫力變強。」

▲0418疾管署記者會。（圖／指揮中心提供）

▲對於前衛生署長示警「台灣未來不樂觀」，陳時中於今日疾管署記者會回應了。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

楊志良在廣播節目中發表，從目前全球的狀況來看，將疫情控制得最好的中國大陸，雖然存在許多爭議，但不得不說，大規模感染後，多數人體內會出現抗體，對病毒有一定的免疫力。

▲▼ 前衛生署長楊志良 。（圖／記者翁進忠攝）

▲楊志良說，對台灣未來的走向感到「不樂觀」。（圖／ETtoday資料照）

他說明，反觀台灣，感染人數少，意味著有抗體的人也少，想要控制感染，難度相當大。楊志良指出，等到疫情過後，最先恢復的國家應該是中國大陸，若到時候歐美等國仍受疫情肆虐，中國可能因此得益，成為「超強國家」，對台灣相當不利。

針對楊志良所述，陳時中於指揮中心記者會回應，「這也是我們一個隱憂，台灣因為相對的防疫個案數、社區流竄都相對非常低，所以將來恢復期該怎麼來做，這也是專家跟我們不斷思考，怎樣建立好的社會秩序配合一些篩檢方式，能把這樣防堵做好來，當然我們也不至於說期待我們自己的感染數很多，進而免疫力變強，這也不是我們的方向。」

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