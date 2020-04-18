實習兵確診！國防部強調「未隱匿不報」：染病者僅頭痛、體溫36.6度

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣佈，我國今日新增三例境外移入個案，均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。三人於2月21日起登艦實習，該艦共337人(含2名個案)於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。國防部表示，醫官傳回來的報告都是正常，對此深表遺憾。

國防部軍政副部長張哲平表示，營區裡面只要有人發生症狀會立即送醫，有接觸者會依據情況區隔管理，一人一間單獨衛浴，若無親密接觸者、同一團體者，則是自主健康管理，每日定時量體溫兩次紀錄，全天戴口罩。

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張哲平表示，為了因應疫情，軍艦都有派遣醫官隨行，也有派遣胸腔內科待在船上，協助觀察疫情，每日回報船上同仁健康狀況，很遺憾的是，醫官傳回來的報告都屬正常，導致政策督導單位無法掌握真實情況，國防部表達深感遺憾。

張哲平強調，初步檢視醫療紀錄，發現官兵當天是頭痛，體溫36.6度，可能隨艦醫官是依此專業判斷，沒有隱匿不報。

海軍副司令梅家樹表示，艦艇防疫作為部分，確實是有挑戰性的工作，換增加消毒頻率，針對人員分艙規劃，由於船上空間狹小，沒有足夠空間開會或用餐，因此會採取分批規劃，是基本的模式。

梅家樹表示，軍艦上無論是量體溫、空氣換氣、消毒等，都有增加頻率，人員的身體狀況，有症狀時也會希望官兵儘速反應，交給醫師評斷。對於本次事件，不會假設是隱匿，後續都會有做疫調釐清。