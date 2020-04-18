　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼在宣布「零確診」的首個週末夜，夜店門口排著許多民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲在宣布「零確診」的首個週末夜，夜店門口排著許多民眾等候進場。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／台北報導
根據中央流行疫情指揮中心17日說明，台灣在4天內3度宣告「零確診」，且截至17日已連續2天無新增新冠肺炎病例，許多商家對此推出優惠慶祝抗疫成功，全民對於疫情趨緩都感到十分安心。而在連2天零確診的首個週末夜，台北市17日晚間，信義夜店區街頭也出現不少人潮，帶著口罩準備進夜店狂歡。有附近民眾表示，這樣的人流已經好久沒看到，顯然很多人趁著零確診趕快出來透氣。

信義夜店區17日週五晚間11時許，街上開始出現許多民眾排隊等待進入夜店，有的女子臉上帶著口罩，穿著及短裙或熱褲上街。雖然人潮較疫情爆發前少上不少，但有附近民眾表示，這天夜店的人流已經比上週多上許多，不諱言很多民眾抱著2天零確診，對疫情比較安心的情況下，感覺沒事就跑出來玩，「零確診沒事情大家都會出來，更何況是台灣人！」

▲▼在宣布「零確診」的首個週末夜，夜店門口排著許多民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲施小姐說，之前已經悶很久了才會想在疫情趨緩時出來與朋友小酌。（圖／記者游宗樺攝）

施姓民眾說，連續2天的零確診讓自己對於國內的防疫十分有信心，因此想利用本週週末出來透透氣，在這之前疫情還很嚴峻時都在家盡量不出門，已經悶很久了才會想在疫情趨緩時出來與朋友小酌。儘管如此，為避免自己染上新冠肺炎的風險，在零確診的期間仍會多選擇到戶外走走，在室內也會帶起口罩，保持良好的防疫習慣。

沈姓運將說，在之前疫情剛爆發時夜店這一區都沒什麼人，最近幾週只有這一天人比較多，在連續2天零確診之後的週末夜人流才開始湧現，想說畢竟大家悶那麼久總會想出來玩。儘管疫情看似趨緩，自己平常仍會消毒車輛，載運客人時也會確實戴上口罩，讓防疫成效持續下去。

►30年經典明星商品　女明星都在用

ET快訊
解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生　東風洲際飛彈一升台就擊落
蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片　向全球訴說「台灣防疫故事
孕媽驗寶寶性別！醫掃到條狀物：弟弟下面很長...真相曝光主治
紓困條例的薪資費用加倍認列　應該要能合理到位
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

台南鹽水區公所整修！身障女職員被迫走不平路　向主管反應竟遭嗆「去檢舉」！

台南女陪侍業者「偷偷復工」　唱一半…南警+稽查小組來了！

25歲警坐火炎山懸崖拍照！喬位子突崩落…「頭埋土堆」谷底慘死

慟！新北警命喪火炎山　直升機吊掛到運動場「父母腿軟泣不成聲」

聲援抗爭「咬傷女警」！法院判拘役80天　蔣月惠：我要上訴

未繳1.8萬罰款...法拍屋卻暫緩點交　律師為執行署抱屈：可憐之人必有可惡之處

影／中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

雲林警開BMW撞台中警老父母「奪兩命」　死者家屬貼文「求畫面尋真相」

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

無法出門！家人造「限定家庭超市」　87歲嬤見熟悉店員笑開懷興奮購物

達哥輕鬆整裝福斯商旅Freestyle　說走就走！天冷車上煮海鮮痛風鍋

悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

台南鹽水區公所整修！身障女職員被迫走不平路　向主管反應竟遭嗆「去檢舉」！

台南女陪侍業者「偷偷復工」　唱一半…南警+稽查小組來了！

25歲警坐火炎山懸崖拍照！喬位子突崩落…「頭埋土堆」谷底慘死

慟！新北警命喪火炎山　直升機吊掛到運動場「父母腿軟泣不成聲」

聲援抗爭「咬傷女警」！法院判拘役80天　蔣月惠：我要上訴

未繳1.8萬罰款...法拍屋卻暫緩點交　律師為執行署抱屈：可憐之人必有可惡之處

影／中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

雲林警開BMW撞台中警老父母「奪兩命」　死者家屬貼文「求畫面尋真相」

武漢封城有情侶關在家「做到厭煩」　她記錄時空靜止下：情緒和情感被放大了

人民無視禁令上街！杜特蒂怒嗆：不自律就讓軍隊管　「要不要戒嚴自己選」

悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

輕型飛機迫降高速公路　驚險閃過指示牌...網嚇：在拍電影？

伊豆市長向台灣求救　扶輪社友48小時「2萬口罩」火速救援

劉若英為兒子...被阿信「要版權費」！　還盯場威脅工作人員：要扣錢

「喪屍版裘莉」驚傳獄中感染病毒！目前靠呼吸器續命

樂高貼「經典台灣味」！小編狂喊：味道穿透螢幕　全球粉絲留言刷爆

美記者揭密「挺台入WHA遭拒」　川普3點嗆WHO：為何忽視台灣警告？

譚德塞推特正能量單字8連發！心理學家「1字回敬」神酸爆

波濤洶湧！百位網紅揪團遊澎湖 無邊際泳池大開「比基尼」派對

社會熱門新聞

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

雲林警察撞死台中警察老父母　死者家屬貼文求畫面尋真相

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

影／北橫過彎右側超車　騎士慘被聯結車「輾壓2次」斷魂

北警命喪火炎山　父母腿軟泣不成聲

火炎山傳墜谷　新北警失足

疑搶快左轉！騎士「跨雙黃線」對撞公車命危

即／25歲警員休假爬火炎山！摔百米深山谷身亡

職員陳屍「文大旁草叢」　爸媽翻遍崩潰

女陪侍業者「復工」　南警+稽查小組來了！

夫妻雙載撞上超商卸貨車　他胸腔大出血亡

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

更多熱門

相關新聞

伊豆市長向台灣求救　扶輪社友2萬口罩火速救援

伊豆市長向台灣求救　扶輪社友2萬口罩火速救援

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情日益險峻，靜岡縣伊豆市長菊地豐因為當地口罩短缺，向台灣友人求救，一位扶輪社友聽到了菊地市長的求救之後，火速在48小時內完成捐贈「2萬個口罩」的緊急救援任務。

美媒揭「挺台入WHA遭拒」　川普再嗆WHO

美媒揭「挺台入WHA遭拒」　川普再嗆WHO

美國11月警告以色列與北約　中國爆發冠狀病毒

美國11月警告以色列與北約　中國爆發冠狀病毒

台灣捐200萬片口罩　衝上NHK推特熱門第一

台灣捐200萬片口罩　衝上NHK推特熱門第一

4天3度零確診！御姊愛揭「關鍵」：不要得意

4天3度零確診！御姊愛揭「關鍵」：不要得意

關鍵字：

夜店新冠肺炎零確診

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

疾管署公告SFTS列法定傳染病

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

酒店妹被帶出場沒感染人　陳時中揭原因

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

連2天0確診！永和妹曝「台灣奇蹟非偶然」

川普怒質問：為何忽略台灣示警電郵？

國三妹被斷網　怒打媽嗆：害我對不起隊友

更多

最夯影音

更多
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面