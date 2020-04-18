悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

▲在宣布「零確診」的首個週末夜，夜店門口排著許多民眾等候進場。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

根據中央流行疫情指揮中心17日說明，台灣在4天內3度宣告「零確診」，且截至17日已連續2天無新增新冠肺炎病例，許多商家對此推出優惠慶祝抗疫成功，全民對於疫情趨緩都感到十分安心。而在連2天零確診的首個週末夜，台北市17日晚間，信義夜店區街頭也出現不少人潮，帶著口罩準備進夜店狂歡。有附近民眾表示，這樣的人流已經好久沒看到，顯然很多人趁著零確診趕快出來透氣。

信義夜店區17日週五晚間11時許，街上開始出現許多民眾排隊等待進入夜店，有的女子臉上帶著口罩，穿著及短裙或熱褲上街。雖然人潮較疫情爆發前少上不少，但有附近民眾表示，這天夜店的人流已經比上週多上許多，不諱言很多民眾抱著2天零確診，對疫情比較安心的情況下，感覺沒事就跑出來玩，「零確診沒事情大家都會出來，更何況是台灣人！」

▲施小姐說，之前已經悶很久了才會想在疫情趨緩時出來與朋友小酌。（圖／記者游宗樺攝）

施姓民眾說，連續2天的零確診讓自己對於國內的防疫十分有信心，因此想利用本週週末出來透透氣，在這之前疫情還很嚴峻時都在家盡量不出門，已經悶很久了才會想在疫情趨緩時出來與朋友小酌。儘管如此，為避免自己染上新冠肺炎的風險，在零確診的期間仍會多選擇到戶外走走，在室內也會帶起口罩，保持良好的防疫習慣。

沈姓運將說，在之前疫情剛爆發時夜店這一區都沒什麼人，最近幾週只有這一天人比較多，在連續2天零確診之後的週末夜人流才開始湧現，想說畢竟大家悶那麼久總會想出來玩。儘管疫情看似趨緩，自己平常仍會消毒車輛，載運客人時也會確實戴上口罩，讓防疫成效持續下去。

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