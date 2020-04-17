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喝咖啡30分鐘確診　酒店妹被帶出場卻「沒感染人」…陳時中親揭原因

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▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲酒店妹與客人親密接觸，沒傳染給任何人。（示意圖／ETtoday記者攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣日前曾傳出官員兒子回台，桃園機場員工陪喝咖啡遭感染的案件，近日又有酒店女公關密切接觸客人，令人擔憂。不過，與酒店女公關親密接觸的客人中，沒有人呈現陽性反應，讓外界相當好奇，為何與酒店女公關親密接觸不會染疫，喝個咖啡卻確診了？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也揭露原因。

台灣新冠肺炎患者中，有名案269是桃園機場工作人員，疑似接待菲律賓返國的貴賓，兩人一起喝咖啡，因此被感染，當時事件引起相當大的風波。過了約1周後，新冠肺炎確診患者增加，其中案379是名酒店女公關，工作上與客人的接觸相當親密，指揮中心也為此匡列123人。

請繼續往下閱讀...

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

▲機場員工陪貴賓喝咖啡確診，引起許多議論。（示意圖／ETtoday記者攝）

經過篩查後，指揮中心16日公布，與案379接觸的人員共採檢21人，檢測全數過關，令人感到相當開心。不過，這樣的結果也讓外界相當好奇，為何喝咖啡會確診、與酒店女公關密切接觸卻躲過一劫？

對此，指揮官陳時中17日回應，接觸時間的長短沒有絕對，只是判斷依據，不是說接觸15分鐘一定確診，有各種可能性，「就像感冒一樣，辦公室坐的近的沒有被傳染，坐得遠的反而被傳染到。」

陳時中說，與確診患者接觸時間愈長，被感染的可能性愈高，但這不是「一定會」或「一定不會」的問題，各種可能性都會出現。

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▼陳時中揭露，接觸時間的長短沒有絕對。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼0417中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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