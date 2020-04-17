疫情致美國企業紛紛「脫中」？　調查：多數在華美企暫不打算離開

▲新冠肺炎重創全球經濟。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎重創全球經濟，美國想方設法推動企業回流。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，美國應為每家想要離開中國的美國企業負擔搬遷費用。不過，最新調查顯示，在中國的多數美企，暫不打算離開中國。中國美國商會會長畢艾倫（Alan Beebe）也認為，在幾個月的封鎖舉措後，中國在重啟經濟方面似乎走在世界前面。

據《路透社》報導，北京和上海的美國商會以及普華永道的聯合調查顯示，近7成受訪者表示，預期在中國的供應鏈業務會在3個月內恢復正常，96%人估計在3至6月內恢復正常。

中國美國商會會長畢艾倫透露，與國際間的一些說法形成對比的是，他們從中國獲得的數據表明，大多數會員短期內不會打包走人。

據悉，調查在3月6至13日期間進行，收到25間企業人士回覆，對象為全球營收超過5億美元、業務涉及從醫療保健到消費等行業的企業高管。

▲新冠肺炎席捲全球。（圖／路透社）

此前，美國商務部長羅斯1月30日曾說，新型冠狀病毒疫情可能有助於工作崗位更快重返北美；3月24日，美國總統川普講述「美國必須擺脫對中國的依賴」，以及製造業獨立，參議院也提出終止美國對中國製藥業依賴的法案；4月9日，美國白宮官員提出，計劃為美國企業離開中國的成本費用買單。

除了美國之外，日本也在宣佈緊急狀態後，於經濟刺激方案編列22億美元用於協助在華日商，讓其將生產線撤回日本；德國則決定修改《對外貿易和支付法》，旨在阻止受目前局勢打擊的德國企業等，被外資趁機收購。

對此，中國商務部發言人高峰15日表示，當前全球產業鏈供應鏈格局不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。他強調，中國仍然是外商投資興業的熱土，不會出現大規模外資撤離情況。

►戴口罩也要記得保養