短褲妹子被撞狂流血！他迅速從包裡「掏出衛生棉」...暖哭大批女網友

▲衛生棉有止血的功用。（圖／記者李佳蓉攝）

記者康心禹／綜合報導

衛生棉原來還可以救人！一名男網友日前看到一名妹子出車禍受傷，立刻想到包包裡有衛生棉，於是趕緊拿出來幫忙止血，事後還受到醫護人員的稱讚。他隨身攜帶衛生棉的這件事也引發關注，許多人投以訝異的眼光，不過也因此擄獲許多女網友的芳心。

原PO在《Dcard》發文表示，某天在路上騎車竟目睹一名短褲妹子被三寶撞倒，他下意識的把車先停在路邊，走過去幫忙，有另外3個人也停下車子來幫忙，一群人手忙腳亂先報警、拍照、扶車、找監視器的位置，「我想一定是因為被撞的是妹子，遙想我高中車禍時 ，在地上掙扎老半天，都沒人來幫我，這社會有夠現實」。

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原PO提到，那名女生坐在路邊，腳上有一個頗大的傷口，血一直冒，很怕她在救護車還沒到之前就失血過多，「正在猶豫要不要犧牲我的外套強壓傷口止血，忽然我想起我的包包裡有衛生棉」。

於是原PO拿出他包包裡的兩片衛生棉，他印象中衛生棉好像可以拿來緊急使用，於是熟練的拆開封膜，撕下小翅膀的貼紙子壓在妹子的傷口上，旁邊有3個男生看著我，露出尷尬又不失禮貌的微笑，他瞬間覺得超尷尬。

原PO解釋，包包裡會有衛生棉是因為某天在外面公廁想大便，原本打算在門口的販賣機買衛生紙，卻不小心眼殘、手殘買到衛生棉，只好隨手往包包裡放。

原PO說，幸好救護車很快就來了，讓尷尬的情況沒有持續太久。醫護員推來擔架，詢問傷者的情況，檢查外傷量血氧，快速的在受傷女子的腿上綁上綁帶，接著拿起生理食鹽水要沖洗傷口時，看到了女生腿上的衛生棉，他先是愣了一下，疑惑的目光看向蹲在旁邊的3個男生，結果大家一致立刻指向原PO。

沒想到醫護人員大讚原PO的做法，也問原PO為什麼會有衛生棉。原PO反問「男生包包裡有衛生棉很奇怪嗎？難道你平常包包裡不會放衛生棉？」救護員說「很奇怪啊，真的不會」，頓時讓場面更加尷尬。

話題一出後引發熱議，網友紛紛大讚原PO的做法，「原PO幫助別人很棒，給你一個讚」、「如果我是受傷的妹子我會覺得你很加分，怎麼會有那麼貼心的男生呢」、「是真的蠻特別的，但是真的真的真的做得好」、「原PO好貼心」。

也有許多網友為原PO說話，「幫女友帶的話，是滿正常的」、「之後隨身攜帶衛生棉～突發狀況或女友生理期來話可以用」、「可以收原PO嗎？ 這樣我不小心忘記帶棉棉的時候就靠你了」、「原PO給你一個讚」、「明明隨身攜帶衛生棉是很好的行為啊，而且一點都不奇怪，有女友的隨身帶幾片都嘛很正常」、「不能說是女朋友的啊！ 這樣妹子醒來少了男友啦！」