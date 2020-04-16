「我老婆不見了！」苗栗男慌張報警　眾人出動在池邊灌木叢找到

▲警消花了2個小時搜尋，終於在小路旁草叢堆中發現曾女，並趕緊送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉1名曾姓陸配（41歲），日前下午離家後遲遲未歸，丈夫深怕她發生意外，遂趕緊報警求助，警方出動10多人前往搜救，直至晚間10時許，才在鄉道旁水塘發現曾女倒臥草叢堆中，經送醫後暫無大礙。

通霄分局西湖分駐所所長姜名旂表示，1名傅姓男子日前晚間8時左右，神情慌張的跑到分駐所報案，稱自己的妻子從下午外出後到現在都沒有回家，並稱妻子先前有隱約透露因罹病對人生不抱希望，十分擔心她會發生不測請求警方協尋，經詢問夫妻雙方未有嫌隙且曾女電話也未攜出，家中也未發現遺書等。

▲搜救人員趕緊將曾女送醫救治，所幸沒有生命危險 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方受理後立即呼叫線上巡邏警力及鄰近高湖所員警、民力和西湖分隊消防隊員等10餘人組成搜救小隊找人，有民眾發現疑似有目擊到曾女身影，循線在西湖鄉三湖村羊寮崎往四湖村榔埔懷恩塔鄉道搜尋，警方立刻著手調閱該路段及懷恩塔周邊監錄影像與目擊者行車紀錄器，終於在晚間10時20分許找到曾女。

搜救小組指出，就在水塘陡坡下，發現曾女倒臥水畔灌木草堆中，立即合力將全身濕冷、虛弱、意識模糊的她救上邊坡，將人送醫救治，經醫師治療後曾女生命跡象穩定。曾女丈夫向警方表示，其妻服用安眠藥後出外散步解悶，一時失足滑落水塘，並無輕生意圖，對警方能盡速動員人力，順利尋獲妻子，避免憾事發生，深表感謝之意。

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