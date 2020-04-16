桃園酒店偷偷營業　業者辯「接待友人」警移請市府裁處

▲桃園市平鎮警分局15日晚間查獲環南路某家酒店違反規定偷偷營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心下令本月9日起，全台有男女陪侍店家要即刻停業配合防疫，桃園市平鎮區某家酒店竟暗自營業遭檢舉，平鎮警分局15日晚間突擊檢查，當場查獲有5名女子坐檯陪酒，業者辯稱係接待友人並未對外營業，但員警仍將業者函報市府相關局處裁處違規營業。
平鎮警分局宋屋派出所副所長黃冠貿指出，日前接獲檢舉，位於平鎮區環南路上有酒店疑未配合中央流行疫情指揮中心要求陪侍酒店暫停營業規定，仍私下營業接客，警方立即派員逐層突檢，果然在某層大門深鎖酒店聽見唱歌喧囂鬧聲音，員警從酒店後門樓梯進入酒店突擊檢查，當場查獲5名女子坐檯陪酒等違規營業事實。
▲涉嫌違規營業的酒店位於平鎮區環南路上。（圖／記者沈繼昌翻攝）
警方說，業者堅稱只是接待友人，鐵門深鎖並未對外營業，但現場工作人員與女子穿著打扮完全不像，警方除當場告誡不得繼續營業外，將現場拍照錄影存證，並移請桃園市府主管局處裁處。
平鎮警分局表示，已將該酒店列入重點查核對象，要求業者配合政府防疫措施，警方將持續稽查轄區內酒店、舞廳、視聽歌唱等行業，籲請業者不要心存僥倖，違者可能面臨最高裁處100萬元之罰鍰。
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