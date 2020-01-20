史上最神秘法老王來台！「圖坦卡門」陵墓還原特展　宛如古墓探險

▲中正紀念堂舉行「圖坦卡門－法老王的黃金寶藏特展」。（圖／中正紀念堂提供）

記者林育綾／台北報導

史上神秘傳說最多的法老王登台！沈睡數千年的「圖坦卡門」不但有多達5千多件陪葬品，「法老王的詛咒」甚至轟動全球，如今在中正紀念堂舉行「圖坦卡門－法老王的黃金寶藏特展」，在還原法老王陵墓場景中，民眾彷彿參與一場古墓探險，近距離欣賞金面具、娜芙蒂蒂、黃金人形棺等稀世珍寶等比例復刻品。

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▲「圖坦卡門」是史上最多神秘傳說的法老王，陪葬品也多達5000件。（圖／中正紀念堂提供）

1922年考古學家霍華德•卡特在埃及帝王谷，找到了沈睡3300年的法老王「圖坦卡門」，卡特的發現讓整個地球沸騰了，所有人都對這位古埃及史上最年輕的法老王著迷不已。由於第一批進入古墓中的部分考古學家陸續離世，而被媒體大肆報導，讓這位最年輕的法老王有了轟動全球的神秘傳說——「法老王的詛咒」。



圖坦卡門的陵墓在1922年首度曝光後，考古學家從古墓中運出了許多的黃金寶藏，古埃及人為這位年輕法老王準備的陪葬品，總數高達5000多件，且每一件都有其含義，為的就是讓圖坦卡門的來世能夠活的幸福快樂。

▲▼圖坦卡門的陵墓在1922年首度曝光後，考古學家從古墓中運出了許多的黃金寶藏。（圖／中正紀念堂提供）

為推廣古埃及藝術文化，並兼顧文物保護，埃及政府精心監修打造等比例的「圖坦卡門」官方認證藝術復刻品，也是埃及政府宣傳2020年將開幕的「大埃及博物館」相關推廣計畫之一。

此次台北的法老王特展，主辦單位特別向埃及官方單位商借，成功借到500多件由官方認證的圖坦卡門藝術復刻品來台展出，讓民眾可以不用隔著厚厚的玻璃櫃，就能在法老王陵墓復原場景中，近距離細細欣賞包括黃金面具、娜芙蒂蒂、黃金人形棺等稀世珍寶復刻品。

▲黃金面具。（圖／中正紀念堂提供）

「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」將還原圖坦卡門在帝王谷中的陵墓場景，除了還原陪葬品外，墓室牆上的壁畫及象形文字，都能夠引領民眾化身考古學家進入古墓探險，一同探索神秘法老王及古埃及的傳統文化，敬邀各位一同進入 「圖坦卡門−法老王的黃金寶藏特展」，揭祕古埃及文化之美。

圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展

期間：2020年1月17日～4月5日

時間：10:00-18:00（需購票入場）

地點：中正紀念堂2展廳、3展廳

地址：台北市中正區中山南路21號

日期：2020年1月16日下午2:00

►我沒有遲到，是時間遲到了！