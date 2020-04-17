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家長淚批：老師把兒打瘀青竟無法可管　教團籲修法將「體罰」入幼教法

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▲▼人本教育基金會就舉行「教保員體罰 竟然無法可管」記者會 A童家長出席講述經過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受害者家長出席講述教師體罰學生經過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

又有教保員體罰幼童事件！人本教育基金會今年2月接獲新北市中和某幼兒園一名3歲幼童遭體罰，該幼童雙手臂滿是瘀青，而教育局以「教保員不適用《幼教法》不得體罰與不當管教的規定」回應家長。受害者家長今（17日）淚灑記者會現場，並批政府，受害者的苦只忍受，並任由司法及行政拖延時間，讓傷害被合理淡化。

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，幼保人員體罰學生已不是先例，本會多次處理各縣市教保員體罰問題，但教育局處的回應都是，「要等社會局認定有虐待或不當對待才可以處理。」針對此事件，新北市教育局稱無「法」處理推給社會局，社會局稱不能處理。政府你推我拖的結果，就是事發兩個月過去了，施暴的教保員卻還能到其他幼兒園任教，接觸更多的幼兒。

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▲▼人本教育基金會就舉行「教保員體罰 竟然無法可管」記者會 A童家長出席講述經過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲人本教育基金會呼籲教育部，應研擬教保服務人員之「聘僱契約」，將體罰、羞辱、不當管教等納入解聘事由。（圖／記者屠惠剛攝）

受害家長回憶事發經過，蔡姓老師其實在事發之前就有對她兒子有些拉書包、扯衣服的狀況，當時就已準備好要安排轉學，但轉學前卻看到兒子從幼兒園帶回來的手上傷痕。

家長一度講不出話，平復心情後才繼續表示，2月中旬蔡姓教師在她去接兒子下課時就向她表示，「孩子不吃飯、不畫畫，所以打了一下，可能有點瘀青」，但回家看才發現，所謂的瘀青，是深深的瘀青帶微血管破裂的紅色，「我無法想像經歷這種力道下」。隨後家長帶著兒子去驗傷，並連繫113，以及社會局、教育局，但得到的結過卻是社會局、教育局互踢皮球。

人本教育基金會認為，該師體罰幼兒致傷應已違反兒童及少年福利與權益保障法，即使本案已進入訴訟程序，新北市社會局仍得逕行調查並處以「公布姓名」之處分，新北市教育局應即啟動程序，禁止蔡師轉任其他園所，並納入不適任教保服務人員資料庫。

▲▼幼童遭教師不當體罰 。（圖／人本教育基金會提供）

▲幼童遭教師不當體罰 。（圖／人本教育基金會提供）

同時，也呼籲教育部，應研擬教保服務人員之「聘僱契約」，將體罰、羞辱、不當管教等納入解聘事由；並規範園所負責人依上開聘約約定解聘教保服務人員時，應通報不適任教保服務人員資料庫。

立委吳思瑤、賴品妤、市議員戴瑋姍也聲援該記者會，並表示，面對讓人傷痛的個案，延伸出來的問題都是導向法制不夠完備，針對幼教法第25條只規範了幼保服務機構的負責人，而其他的服務人員只規範性侵害、騷擾等兒虐行為，針對不當管教的樣態，未來將修法把「體罰」納入，扶助受到傷害的家長與孩子重要的力量。

對此，新北市教育局回應，2月17日接獲家防中心通知該園發生不當管教事件，立即了解事發經過，並以行政指導方式，請該園將該名教保員於事件調查期間先暫時調離職務，故該名教保員17日下午即停職，並於3月31日離職。針對「教保服務人員條例」未涵蓋相關裁罰基準，教育局強烈建議中央全面修法，以供各縣市有所遵循，以保障幼兒權益。

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