好市多買尿布！一見「森林探險小木屋」殺對折...眼睛亮了　網嗨爆：太勸敗

▲價格真的感人。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人對於手做小屋、扮家家酒玩具愛不釋手，但在身心靈被療癒的同時，荷包也大失血。台中一名網友昨天到好市多買嬰兒用品，赫然發現這款「森林探險小屋」價格超佛，PO文一出掀起熱烈回響，家長和粉絲們都想衝一發了。

網友昨在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文直呼，「台中快閃買尿布，驚鴻一瞥...839元！」只見這款森林探險小屋禮盒組，除了有木屋本體、袖珍家具、木馬滑梯等遊樂器材，還附贈一隻超萌的牛奶兔嬰兒。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

實際從眾多網購通路來看，同款禮盒組從1200多元到1700多元不等，對比眼前的800多塊錢，根本殺對折了。大票網友留言蓋高樓，「我等很久的玩具」、「這樣太危險」、「前天才在其他地方買一組超級市場的1500」、「買不到switch跟動物森友會，看來只能買這組過過乾癮了」、「趕快買，非常超值」、「有人可以幫買嗎，我可以付代買費」、「便宜，這組還可以跟另一組合體變大樹屋喔」、「這根本叫我買爆」。

另外，超多家長眼睛都亮了，直呼「女兒的禮物」、「見鬼了太便宜」、「高雄有嗎？我女兒愛這種，可是好貴」、「好想囤起來當年末小孩生日禮物」。