國家級警報發布後超慘！烏山頭水庫旅客銳減6成　太陽能遊船打「X」苦撐

▲新冠肺炎疫情發燒，嚴重衝擊國內觀光旅遊業，尤其是清明連假被列入國家級警點的烏山頭水庫風景區入園遊客更是銳減，委外太陽能船業者擔心疫情再持續下去，員工會放「無薪假」影響生計。（圖／翻攝自業者臉書）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情發燒，嚴重衝擊國內觀光旅遊業，尤其是清明連假後發布國家級警報後，中央要求各景點要管制人流，而被列入11處國家級警報之一的烏山頭水庫風景區入園遊客更是爆跌銳減6成以上，搭太陽能船遊水庫的人更少得可憐，委外業者擔心疫情再持續下去，員工會被迫放「無薪假」影響生計。

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據了解，烏山頭水庫風景區屬於嘉南農田水利會管理經營，而太陽能船是委外經的烏山頭觀光旅遊集團經營，目前有4艘太陽能船，每天上午9時到下午5時各整點開船，每天有9班次，由於新冠肺炎疫情影響，清明連節中央疫情指揮中心發布全國11個觀光警點，並要求有前往該警點旅遊的遊客自主健康管理14天，更讓被列入「警點」的烏山頭水庫風景區更雪上霜，遊客銳減6成以上，更讓搭太陽能船遊水庫的遊客更少得可憐，每班次只有個位數遊客搭船，但人少船還是要開，可以說是賠錢經營，業者擔心再持續下去，員工可能要放「無薪假」了。

烏山頭水庫太陽能船目前是遵照中央指示，將座位距離拉大，以維持社交安全距離，所以問隔之座位以X來區隔開來，所以船上原有50個座位，現在間隔座只能坐26人，也加強防疫措施，搭船乘客量額溫戴及酒精噴手消毒，並全程戴口罩，班次間還要消毒，業者希望能獲得嘉南農田水利會管理單位協助，度過疫情難關。

因應目前新冠肺炎疫情，台南市府觀旅局邀集清明連假獲國家級警報點名的台南三大景區業者，包含嘉南農田水利會的烏山頭水庫風景區管理處、烏山頭湖境度假會館、虎頭埤風景區，還有台南市溫泉協會、關嶺社區發展協會、關子嶺形象商圈委員會、財團法人火山碧雲寺、財團法人大仙寺，以及關子嶺風景區周邊業者，藉由連假景區總量管制、國家級警報發布之因應等議題共同研討，由業者分享防疫作為，攜手抗疫。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，在疫情期間，觀旅局積極邀集相關單位召開說明會，提供產業紓困管道與加強防疫宣導，更協助業者提出紓困方案來辦理教育訓練。屬園區型的虎頭埤風景區及烏山頭風景區，自4月11日除了入園採實名制、量體溫、戴口罩外，均已採單一出入口及總量管制的作為，烏山頭以停車場停滿175輛車（園區總停車位為350輛）為入園上限，虎頭埤風景區則以150輛車為入園上限，一切以防疫優先做管制。

觀旅局郭局長多次感謝業者共體時艱，並強調危機就是轉機，呼籲業者趁此時機提升服務品質及進行產業轉型，共同配合中央政策，強化防疫作為SOP，落實體溫量測、提供酒精消毒供民眾使用、保持社交安全距離等相關規定，保護自己及他人的健康，待此波疫情過後，就可立即大展身手、提供更優質的服務！

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