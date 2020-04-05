「國家級警報」趕跑遊客？　墾丁1天內成空城　在地人：連假最後一天正常

▲屏東墾丁大街今早遊客稀少，宛如空城。 （圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁連假第山天出現爆滿遊客後，擔心新冠肺炎疫情，4日早上先有國家級警報「預警」；行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇及警政署長陳家欽、屏東縣政府在恆春成立前進指揮所，讓墾丁頓時成為防疫焦點，5日早上，墾丁大街少見遊客，彷彿空城。

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▲昨天墾丁示警標示。

清明連假，墾丁湧入大批遊客，不少人未口罩，也未能保持中央防疫指揮中心提醒的「社交防疫距離」，引起中央疫情指揮中心的關注。昨天早上起，政府先發佈國家級警報，政府官員及警政署長陳家欽先後南下，讓墾丁成為民眾關注焦點。

屏東縣政府成立前進指揮，白天進行旅宿實名制稽查，晚間還有史上首見的人車分流「口罩臨檢」及「墾丁大街徒步區」，大動作防疫作為，讓遊客心有所警戒。雖仍有遊客未戴口罩，但人數明顯減少。

業者生意明顯受到影響，有業者說，墾丁地區景點空曠，天氣流通，由於先前疫情影響，吸引遊客前來旅遊、散心，不料遊客激增，反而無端成為民眾及及網友箭靶，真是始料未及。受此衝擊，昨晚起，遊客人數明顯減少。今早更如空城。

有當地民眾表示，5日是清明連假最後一天 ，根據以往經驗，遊客擔心今天再北返，會遇到塞車，大多數遊客昨晚都已離開，只有零星遊客今早會再辦理退房，道致墾丁大街今天沒有遊客現象。

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