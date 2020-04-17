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超市員工染疫　病毒「瘋狂傳三代」...害24人確診了7人根本沒症狀！

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▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情在大陸出現反彈 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省聊城市一起聚集性感染案例日前公布，當地一家超市的員工感染最終引發了一起24人的聚集性暴發，其中11人為超市員工，13人為超市員工的家人或朋友（10名家人和3名朋友）。據悉，這起聚集性事件中，共引發了三代傳播，更有7人是無症狀感染者。

據《澎湃新聞》報導，聊城地處大陸中東部，在這次疫情中總計有38例確診。在這38例患者中，有24例都與一起超市聚集性事件相關，占當地所有患者的63.2%。

該超市第一例患者於1月22日發病，隨後被確診。因很難確定該患者的感染源，最後引發的24例患者被分為3代，第一代為11例（11/24，45.8%），第二代11例（11/24，45.8%）、第三代2例（2/24，8.3%），同時，這些患者的潛伏期也難以確定。

A組為一代，即超市員工；B組為二代或三代，為超市員工的家人或朋友。此外。超市顧客中無人被確診感染。所有與超市聚集性有關的病例均無前往疫區歷史，繼發性病例與確診的超市工作人員有密切接觸史。

值得注意的是，24例患者中7例患者無症狀，其中6例為超市員工。這6例無症狀超市員工中的3例共導致6名家人或朋友出現症狀，有症狀患者的發病時間集中在首位確診患者發病後的5-11天。

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