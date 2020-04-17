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祥富水產倒閉「疫情都是鬼扯」　員工曝2年內從3間店瘋狂開到11間

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記者黃翊婷／綜合報導

曾在台北創下排隊8小時才能吃到紀錄的祥富水產，16日無預警向員工宣布，因為受到疫情影響自17日起結束營業，掀起各界熱議。不過，隨後就有員工跳出來指控公司拿疫情當藉口，虧損的真正原因是過度展店，「前一年的確賺翻，接著不知道哪根筋不對，從3家店瘋狂開到11家。」

▲營業到凌晨2點　祥富水產10/18進駐中和環球　吃得到活龍蝦與鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

▼▲祥富水產從2018年至今共開設11間門市。（圖／記者黃士原攝）

▲營業到凌晨2點　祥富水產10/18進駐中和環球　吃得到活龍蝦與鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

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一開始是游姓網友在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」PO出一張照片，疑似是公司高層使用通訊軟體向員工宣布停業，內容提到，因新冠肺炎的影響，公司不堪長期虧損，已燒盡最後的資金，這段時間他與董事長耗盡心力，為了挽救公司竭盡所能到處借錢，無奈人脈耗盡，背負了滿身債務，仍無力回天，「只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」

接著，17日凌晨也有一名女網友自稱是祥富水產南部某門市的員工，她在臉書「爆料公社二社」PO文表示，公司是真的倒了，包含八坂丼、祥富水產、祥順這3個品牌，通通都倒了，老闆也不知道跑去哪裡，員工們全部不知情，所有消息都是臨時通知，廠商找不到人、討不到錢，直接跑來店裡收回食材，「年終、3月及4月薪水都還沒給，我們全快活不下去了。」

祥富水產員工認為公司倒閉是因為過度展店。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社、祥富水產）

▼▲部分員工在網路上討論公司倒閉的原因。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社、祥富水產）

祥富水產員工認為公司倒閉是因為過度展店。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社、祥富水產）

另外還有兩名網友直接在祥富水產的臉書粉絲專頁PO文底下留言，其中一人的朋友是祥富水產的員工，他認為公司是拿疫情當藉口，根本就是在鬼扯，畢竟台灣的疫情是從2月開始才進入比較緊張的時期，員工除了薪水沒領到，連年終獎金也沒有，「年終是過去一年辛勞的獎金，發不出來就表示過去一年都在虧損，跟疫情有什麼關係，根本就是過度展店投資失利吧。」

而另一名網友自稱是南部某門市的員工，他無奈地說，任職的那間門市曾經一個月達到1500萬元的營業額，公司前一年的確賺翻，「接著不知道哪根筋不對，從3家店瘋狂開到11家」，就變成現在的狀況。由於部分員工已決定向勞工局申訴，《ETtoday新聞雲》記者曾致電求證，但該公司經理及總經理都沒有接聽，僅中和環球店店員證實門市自17日起暫停營業。

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