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祥富水產倒閉「網喊不意外」　一致揭回不去內幕：吃一次就夠了

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▲營業到凌晨2點　祥富水產10/18進駐中和環球　吃得到活龍蝦與鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

▲祥富水產。（圖／記者黃士原攝）

記者張嘉晏／綜合報導

首創「火鍋超市」的祥富水產16日驚傳倒閉，員工還爆料公司不堪長期虧損，背負滿身債務，如今大家恐怕無法領到薪水。消息一出，網友們也群起討論，部分網友表示可惜，「就愛他的海產」，不過也有更多人抱怨「真的吃一次就夠了」。

事實上，祥富水產起初在台中爆紅，在2018年才正式插旗台北，還創下排隊8小時才能吃到的紀錄。祥富水產以「超市」的形式讓客人自行拿取食材，食材的重量及價格都標示清楚，任君挑選，其中又以平均半隻288元的波士頓龍蝦為招牌。

請繼續往下閱讀...

由於祥富水產的高人氣，不少餐飲集團隨後也跟進「火鍋超市」的形式開店，如肉多多集團開設的超越水產、海霸王創設的前鎮水產、馬辣集團的東吉水產等等。

▲▼ 祥富水產 網友討論 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論 。（圖／翻攝自PTT）

然而倒閉新聞一出，不少PTT鄉民紛紛吐槽祥富水產實在是過譽了，「湯頭超爛，沙茶醬也難吃到有剩」、「本來就不好吃又貴」、「真不知道紅什麼的」、「貴又難吃，兩個人吃1200，肉只有兩三盤」、「湯頭很差，一次就不再去了」、「餐具不乾淨，食材也沒洗乾淨」、「保鮮膜用很兇」、「服務品質不及格」。

不過也有網友感到惋惜，「夢時代吃過一次覺得好吃啊」、「我之前吃石斑跟龍蝦覺得很好欸」、「我也愛吃，就愛他的海產」。

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