　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

祥富水產負責人道歉訊息曝光！208字出現「倒閉關鍵」　員工快活不下去

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲120座位全台最大　祥富水產火鍋超市桃園店11/12-11/15試賣。（圖／記者黃士原攝）

▲祥富水產火鍋超市桃園店。（圖／記者黃士原攝）

記者葉國吏／綜合報導

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」驚傳倒閉，引起許多網友熱議。一名署名為「呂佳鴻」的道歉訊息也被員工PO上網路，其中提到「只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」被網友認為，應該是高利貸壓垮，老闆應該也已經跑路了。

▲▼ ▲▼祥富水產負責人之一的訊息。（圖／記者葉國吏翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼員工發文透露確實倒閉，並PO出祥富水產負責人之一的訊息。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼祥富水產負責人之一的訊息。（圖／記者葉國吏翻攝）

一位自稱是祥富水產台南西門店的員工，在臉書社團爆料公社二社發文「對！我們公司真的倒了！」，表示集團內3個品牌「八坂丼、祥富水產、祥順」都倒了，老闆不知去向、全部員工都不知情，廠商找不到人討不到錢直接來公司收回食材，年終、3月份薪水、4月份薪水都還沒給「我們全都快活不下去了」。

另外這位網友也貼出呂佳鴻在「祥富內場群組」的訊息截圖，內容寫道：

致全體同仁：
我在此謹代表公司，向我們所有辛勞的同仁，至上最深最深的歉意！因新冠肺炎影響，公司不堪長期虧損，已燒盡最後的資金，決定於今(16日)晚暫停營業。

這段時間以來，我跟董事長真的是耗盡了心力，竭盡所能的到處借錢，要來挽救我們公司。無奈人脈耗盡，背負滿身債務，仍無力回天。只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。

感恩所有同仁的救命之恩！最後，再次向所有同仁深深的一鞠躬，真的是萬分抱歉！

▲▼祥富水產商標註冊公報。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲祥富水產商標公報。（圖／記者葉國吏翻攝）

根據經濟部智財局資料指出，這位呂佳鴻就是祥富水產的負責人之一，祥富水產的商標權人就是呂佳鴻；祥富水產公司登記地址在高雄市，相同地址中也可以查到呂佳鴻所設立的「八福食品有限公司」。許多網友看到這訊息後表示，看到融資公司就知道又是被高利貸壓垮的老闆，老闆應該已經跑路。

ET快訊
竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她出氣：我上輩子踩壞骨灰罈吧
iPhone SE 2代CP值爆表！　劉沛抓出唯一缺點失望：
收口罩避談台灣！德國在台協會遭洗版　網舉1事件點破：他們會記
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

荒涼貨櫃屋老人病逝！　運將深夜載孝子「淚憶癌父親最後時光」

祥富水產負責人道歉訊息曝光！208字出現「倒閉關鍵」　員工快活不下去

台灣不是佛地魔！德國收100萬片口罩卻避談　名醫霸氣曝：目的達到了

張上淳揭露WHO神祕通話1小時內容：他們好奇台灣怎做得這麼好？

祥富水產倒閉「疫情都是鬼扯」　員工曝2年內從3間店瘋狂開到11間

清晨最低13℃！溫暖少雨到下週　鋒面影響「濕涼」好多天

在美台人確診！「嗅覺、味覺全失」鏡頭前曝病況　住院自費恐花100萬

收口罩避談台灣！德國在台協會遭洗版　網舉一事件點破：他們會記得

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉　員工爆：2月底已有多人被資遣

Fairy Tales童話競賽獲獎名單：《沒有冬季的一年》反映時代顛危狀態

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

荒涼貨櫃屋老人病逝！　運將深夜載孝子「淚憶癌父親最後時光」

祥富水產負責人道歉訊息曝光！208字出現「倒閉關鍵」　員工快活不下去

台灣不是佛地魔！德國收100萬片口罩卻避談　名醫霸氣曝：目的達到了

張上淳揭露WHO神祕通話1小時內容：他們好奇台灣怎做得這麼好？

祥富水產倒閉「疫情都是鬼扯」　員工曝2年內從3間店瘋狂開到11間

清晨最低13℃！溫暖少雨到下週　鋒面影響「濕涼」好多天

在美台人確診！「嗅覺、味覺全失」鏡頭前曝病況　住院自費恐花100萬

收口罩避談台灣！德國在台協會遭洗版　網舉一事件點破：他們會記得

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉　員工爆：2月底已有多人被資遣

Fairy Tales童話競賽獲獎名單：《沒有冬季的一年》反映時代顛危狀態

Honda小改款CR-V可望年底在台現身　外傳將規劃百萬內入門車型

【租買對決】新北4區買比租更輕鬆　意外！買房30年還可多存一個車位

【租買對決】天龍國買房大不易　專家勸「先拿5百萬自備款」再說

【租買對決】桃園一區每月加價2千就好　再也不用幫房東付貸款

【租買對決】高雄租或買月負擔相同　專家：難就難在一件事

村落遭淹沒...凌晨進入的人丟了魂！《犬鳴村》改編真實傳說

輕碰就瘀青？不是皮膚嫩　當心身體潛藏4疾病

台股早盤強漲260點！費半大漲2.6%激勵　台股站上10600點

傻汪以為被追殺「連椅子帶包」摔進蝦池　網笑爛：最蠢犬種！

美股道瓊漲33點　台指期開盤上揚274點

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

陳冊房產被查封「罰單秒繳」　父親哭了

合夥人搬空整間店！知名網紅咖啡廳歇業

在美台人確診　住院自費恐100萬

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

德收100萬片口罩避談台灣！他驚「311地震捐款翻版」

張上淳：WHO好奇台灣怎做得這麼好？

德國收口罩避談台灣　名醫：我們不是佛地魔

家樂福芋泥寶盒百元有找　妹子一吃秒愛

溫暖少雨到下週　鋒面影響「濕涼」好多天

24歲台女「8hrs全配搭機」熱爆！結束14天居家檢疫…只有一體悟

更多熱門

相關新聞

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

曾在台北創下排隊8小時才能吃到紀錄的祥富水產，16日無預警向員工宣布，因為受到疫情影響自17日起結束營業，掀起各界熱議。不過，隨後就有員工跳出來指控公司拿疫情當藉口，虧損的真正原因是過度展店，「前一年的確賺翻，接著不知道哪根筋不對，從3家店瘋狂開到11家。」

祥富水產插旗台北曾創排8小時才吃到

祥富水產插旗台北曾創排8小時才吃到

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

火鍋超市祥富水產也吃得到麻辣鍋

火鍋超市祥富水產也吃得到麻辣鍋

關鍵字：

祥富水產

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

Gogoro騎到飽禁商用外送員罰萬元

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

更多

最夯影音

更多
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」
深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面