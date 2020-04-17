祥富水產負責人道歉訊息曝光！208字出現「倒閉關鍵」　員工快活不下去

▲祥富水產火鍋超市桃園店。（圖／記者黃士原攝）

記者葉國吏／綜合報導

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」驚傳倒閉，引起許多網友熱議。一名署名為「呂佳鴻」的道歉訊息也被員工PO上網路，其中提到「只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」被網友認為，應該是高利貸壓垮，老闆應該也已經跑路了。

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▲▼員工發文透露確實倒閉，並PO出祥富水產負責人之一的訊息。（圖／記者葉國吏翻攝）

一位自稱是祥富水產台南西門店的員工，在臉書社團爆料公社二社發文「對！我們公司真的倒了！」，表示集團內3個品牌「八坂丼、祥富水產、祥順」都倒了，老闆不知去向、全部員工都不知情，廠商找不到人討不到錢直接來公司收回食材，年終、3月份薪水、4月份薪水都還沒給「我們全都快活不下去了」。

另外這位網友也貼出呂佳鴻在「祥富內場群組」的訊息截圖，內容寫道：

致全體同仁：

我在此謹代表公司，向我們所有辛勞的同仁，至上最深最深的歉意！因新冠肺炎影響，公司不堪長期虧損，已燒盡最後的資金，決定於今(16日)晚暫停營業。

這段時間以來，我跟董事長真的是耗盡了心力，竭盡所能的到處借錢，要來挽救我們公司。無奈人脈耗盡，背負滿身債務，仍無力回天。只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。

感恩所有同仁的救命之恩！最後，再次向所有同仁深深的一鞠躬，真的是萬分抱歉！

▲祥富水產商標公報。（圖／記者葉國吏翻攝）

根據經濟部智財局資料指出，這位呂佳鴻就是祥富水產的負責人之一，祥富水產的商標權人就是呂佳鴻；祥富水產公司登記地址在高雄市，相同地址中也可以查到呂佳鴻所設立的「八福食品有限公司」。許多網友看到這訊息後表示，看到融資公司就知道又是被高利貸壓垮的老闆，老闆應該已經跑路。