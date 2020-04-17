祥富水產倒閉「食材櫃全空」　百貨公司證實：昨晚有接到通知

▲祥富水產16日晚間驚傳無預警倒閉。（圖／記者陳涵茵攝，下同）

記者陳涵茵、黃凱翊／綜合報導

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」昨（16）日遭員工爆料，公司不堪長期虧損，甚至背負滿身的債務，無奈燒盡最後的資金，因此宣布暫停營業。消息一出震驚全網，《ETtoday新聞雲》記者前往其中一間分店查看，發現櫃位內食材全空，店家僅貼了一張公告「設備維修中」，其餘低調不作回應。

該櫃位的百貨業者表示，昨（16）日晚間9點19分曾接獲品牌呂總經理訊息通知，「因資金相關問題停止營業」，低調表示一切將依照合約規範進行，不願多做回應。百貨業者表示，為了預防有民眾特地跑來卻撲空，今日現場都會有營業幹部在櫃上回答客人詢問。

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▲祥富水產負責人之一呂佳鴻的道歉訊息。（圖／記者葉國吏翻攝）

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」驚傳倒閉，引起許多網友熱議。一名署名為「呂佳鴻」的道歉訊息也被員工PO上網路，其中提到「只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」被網友認為，應該是高利貸壓垮，老闆應該也已經跑路了。

祥富水產是台灣首創火鍋超市業者，其在台中爆紅，而在2018年正式插旗台北，店址就開設在新光三越南西店三館7樓，開幕初期吸引許多朝聖人潮，曾創下要排隊8小時才吃得到的紀錄。

▲祥富水產16日晚間驚傳無預警倒閉，圖為南西店，公告櫃位設備維修中。

祥富水產火鍋超市食材排放整齊讓客人挑，每種食材的品名、重量及價格都標示清楚，台北一號店主要有三大區塊，第一個區域是海鮮與餃類，從一般常見鯛魚、比目魚、鮭魚到草蝦、大明蝦、天使紅蝦、軟絲、小卷，甚至是干貝、鮑魚、波士頓龍蝦也都有，價格從30元多到200多元都有。其中波士頓龍蝦平均半隻288元是招牌商品，也常配合開幕活動進行特價販售。

▼祥富水產新店分店也貼出暫停營業公告。（圖／記者黃士原攝）

