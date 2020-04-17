在美台人確診！「嗅覺、味覺全失」鏡頭前曝病況　住院自費恐花100萬

▲一名台灣人在美國感染新冠肺炎，在鏡頭前透露自己的病況與治療歷程。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名在美國東岸工作的台灣人艾瑞克（Eric）確診感染新冠肺炎，他從3月29日開始出現發燒、甚至一度喘不過氣，加上當地醫療資源缺乏，醫院擔心醫護人員被感染，因此只接受「電話問診」，所幸經過3周藥物治療後，病況已經逐漸恢復，他也感嘆還好沒有嚴重到住院，否則治療費恐會破100萬新台幣。

台灣人艾瑞克在美國東岸工作，確診感染新冠肺炎已經達3周。他形容自己的病況，「一直咳到，我肺部出來幾乎吐不出空氣，但是我又吸不進空氣到肺部裡面去，我那個時候當下真的很怕」、「類似的情況發生蠻多次，在廁所一次，在房間一次，整個前面眼睛是一片黑。」

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艾瑞克透露，他3月29日開始出現相關的呼吸道症狀，原本還以為只是一般的流感而已，不料4月1日、4月3日跟醫生透過電話會診後，醫生就告訴他已經感染了新冠肺炎，「（醫生說）就確認說我有了，就算是你的體溫並沒有到標準，但你的症狀已經符合COVID19。」

▲由於當地醫療資源緊繃，醫院怕接觸感染，只接受電話問診。（圖／路透社）

艾瑞克說，「（確診後）我那個嗅覺、味覺完全沒有，就是失去了，然後吃什麼東西是完全沒有吃到鹹，感覺就是沒有吃到鹽，你可以聞東西，可是就是空空的，沒什麼味道」，由於當地醫療資源緊繃，醫院怕接觸感染，只接受電話問診，他只能開車到醫院，在車上等護士拿藥出來。

所幸艾瑞克的醫療保險中包含藥物費，因此近3周的藥物只要40多元美金（約1200元新台幣）算便宜，但如果嚴重到必須住院治療，自費金額恐逼近100萬元新台幣，他目前的症狀已逐漸好轉，未來將繼續跟醫生電話會診、確認是否要檢驗病毒量，儘管不知道到底被誰感染，但也不希望再把病毒傳給下一個人。

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