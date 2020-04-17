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旅美妻逃回台灣治療0花費　張競分析：別讓全民當冤大頭　

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▲雲論作者張競（圖／張競提供）

▲中華戰略學會研究員張競（圖／張競提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

長年旅美夫婦（案384、案393）搭機返台，先後確診新冠肺炎，造成同機的機組員及乘客都須實施居家隔離，也讓國內引發這筆治療費是否該由全民買單的正反評論出現。對此中華戰略學會研究員張競在臉書指出，儘管疫病救治是人道、更是自保，但政府也有責任必須要替全民看緊荷包。

張競16日在臉書表示，從醫學專業與公共衛生角度來說，我們絕對不容許社會上存在任何疫病防治死角。儘管疫病救治是人道，誰去支付醫療成本不是考慮是否要進行醫療程序的關卡，但若是可以討得回來的費用不去討，當冤大頭不計較，這個想法實在是沒有道理，政府更是沒有替全民看緊荷包！

請繼續往下閱讀...

外界質疑夫婦旅外30年之久，沒有醫療保險的機率不高，對此張競持相同意見並認為，假若海外染病住院醫療，醫療保險條款可以支付時，政府沒有理由讓理賠進入當事人荷包，然後不拿來歸墊在臺灣醫療時，政府先墊付的醫療費用。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲因應國際間新冠肺炎疫情，國內近期出現一波海歸潮。（圖／記者李毓康攝）

他進一步表示，身染重病還要拼命趕回臺灣醫療，絕對會在登機前購買旅遊平安醫療保險，此時所有理賠金額，請問是讓當事人收到本身口袋，還是理所當然地該歸墊給政府醫療體系財務，政府有任何道理去和稀泥？還是愚蠢到根本不願意去掌握這些資訊，幫國家把該收的帳收回來。

張競也指出，只要是依據全民健保繳費，完全符合規定，就不要拿僑居海外來做文章。依據遊戲規則繳費，政府就必須尊守承諾，該支付醫療成本，就按照法令規章支付。

最後張競提醒，旅美三十年，不太可能未曾入籍，因此當事者若是具有美國公民身分，政府有義務將此事通報美國在臺協會，讓美國理解其公民流落海外，必須仰賴他國政府濟助醫療費用事實，如此作法不但算是外交道義，更是讓華盛頓理解臺北是如此對待其公民，從而要求美國亦以對等待遇，善待目前我國滯留美國無法返鄉國民。

張競希望政府要能有為有守，豈可見到美國公民就馬上摸鼻子掏錢，坐視外交利基流失？鄉親們更要思考，這個事情已經鬧到這麼大，要是當事者也是美國公民，美國在臺協會對本身公民醫療袖手旁觀，您認為把未來去押寶在華盛頓政客身上，倒底可靠不可靠。

張競強調，雖然國家有強有弱，但是有許多東南亞國家在疫情中，倒是表現出有情有義，儘全力把國外打工國民接回來。我們幫僑胞治病是理所當然，但不去幫政府看緊荷包，反而向民眾喊話，叫大家不要計較，這個是完全不負責任的思維！

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