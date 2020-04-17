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在外戴口罩　回家打造防護罩　揉合傳奇精油配方的清潔神器助你一臂之力

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▲▼精油,盜賊精油,悠樂芳,Young Living,洗手舞。（圖／翻攝自悠樂芳官網＆PEXELS）

▲全民防疫，除了在外戴口罩，回家也要做好清潔，才能保護自己也保護家人。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

疫情延燒至今，從公共場合到私人家居空間，都有相應的防疫措施，交通部15日更宣布搭乘陸、海、空等大眾運輸皆需強制配戴口罩，但除了戴好口罩，你可以做的其實還有更多。為了自己與家人的健康，以及避免成為防疫破口，人人都戰戰兢兢，從生活中落實環境清潔、勤洗手、做好自我保護是關鍵。

你是不是也發現，這幾個月來自己的生活習慣變得超級好，每天都洗好幾次手、在外面不會亂摸東西、隨時隨地酒精拿出來噴噴手噴噴隨身物品，但同時也發現久而久之一雙纖纖玉手變得粗糙乾癢，想挑選合適的清潔產品，又擔心成分是否天然、有沒有刺激性的氣味、會不會傷害肌膚⋯⋯等問題，更別說是居家空間的清潔用品了，因應防疫，在家工作的人變多了，假日也減少外出行程，宅在家的時間更長，如果使用的清潔用品不夠天然或是有難聞的化學氣味，絕對會讓人想出門也不是、待在家中更痛苦。

現代人對於生活質感的追求一再提升，尤其是這座都市叢林中的人們，飲食習慣、居家環境都渴望擁有更天然的氣息，在大自然的餽贈中，尤以精油具有撫慰人心的強大魅力，擷取各種植物精華，創造出豐富多變的草本香氣與質地，精油不僅能舒緩情緒，甚至能延伸至各種日常面向，提高生活機能。全球知名精油品牌「Young Living悠樂芳」推出以精油為基底的清潔用品，不僅有手部清潔、洗衣精，還針對居家環境清潔推出系列產品，成分單純，使用起來更安心。

▲▼精油,盜賊精油,悠樂芳,Young Living,洗手舞。（圖／悠樂芳提供）

▲▼精油,盜賊精油,悠樂芳,Young Living,洗手舞。（圖／悠樂芳提供）

▲知名精油品牌Young Living悠樂芳最經典的精油為盜賊配方，靈感源自15世紀的法國盜賊傳奇故事。（圖／Young Living悠樂芳提供，下同）

從一座薰衣草農場開始，到現在全球已有29個據點，其中尤以盜賊配方精油系列為經典， Young Living獨有的盜賊配方精油，其靈感源自於15世紀的4名法國傳奇盜賊，據傳他們在盜墓的時候利用丁香、尤加利、迷迭香等混合草本植物用以自我保護，在這4名盜賊被捕之後，法國當局為使他們供出配方，甚至提出減輕刑責等條件做為交換。Young Living盜賊配方精油揉合丁香、檸檬、肉桂、尤加利、迷迭香等植物特性，具有濃郁且強勁的香氣，讓環境周遭充滿溫暖活力的氣息。

▲▼精油,盜賊精油,悠樂芳,Young Living,洗手舞。（圖／悠樂芳提供）

因為疫情的關係，許多名人開跳「洗手舞」，將洗手口訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」以趣味的舞蹈拍成影片並點名接力，在社群媒體上引起迴響。以盜賊配方精油為基底的盜賊潔手泡沫具有良好清潔力卻沒有刺鼻氣味，植萃基底讓手部肌膚不再乾癢；不方便洗手時，盜賊潔淨護手液就是好幫手，薄荷沁香營造出潔淨氛圍，噴在手上更能快速清潔東摸西摸的雙手；出門在外絕對要記得準備一瓶盜賊清潔噴霧，搭乘大眾運輸工具的座椅跟把手、外食餐桌、辦公室桌面、超商冰櫃玻璃門握把⋯⋯等，隨手噴更放心；回到家後居家清潔也不可馬虎，揉合盜賊配方精油及自然草本精華萃取的盜賊家居清潔液，地板、牆壁、衛浴以及空間內清潔死角，一瓶就解決；一整天與那麼多人擦身而過，可別一回家就將身上的衣物脫下亂放，盜賊洗衣精除了盜賊配方精油之外，還添加玉檸檬精油、佛手柑精油，維持衣物潔淨清新就靠它。Young Living盜賊家居清潔液、盜賊洗衣精與盜賊清潔噴霧皆通過SGS實驗證實，使用60分鐘後能消除金黃色葡萄球菌，且無添加任何化學有害物質，全家人一起使用也放心。

Young Living悠樂芳憑藉獨家的「種子到密封（Seed to Seal）」生產標準，從源頭開始把關原料，除了自有與合作農場遍佈全球，並透過嚴格監控的製程，提煉出大自然的植物精華，經過嚴格監控的製程，讓自然植物精油進入更多人的生活，除此之外，品牌也致力於公益活動，不僅舉辦國際年會、與CNN合作拍攝紀錄片，更與NASA合作，將美好生活的願景傳達給更多人。

想了解更多盜賊家居系列，請至►https://www.youngliving-thieves.com/

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