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一起來Battle吧！林右昌大跳「洗手舞」　點名蔡阿嘎接棒跳

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▲ 一起來Battle吧！林右昌大跳「洗手舞」 陪伴基隆市民一起防疫。（圖／翻攝自臉書粉專「林右昌」）

▲ 一起來Battle吧！林右昌大跳「洗手舞」，陪伴基隆市民一起防疫。（圖／翻攝自臉書粉專「林右昌」，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌接受了台北市議員許家蓓Hsu Chia-pei挑戰，趁著愚人節大練洗手舞，練習有成，2日與仙洞國小學童及基隆年輕人一起PK跳洗手舞｢一起來battle吧！｣；林右昌在臉書PO影片貼文表示，新冠肺炎疫情升溫，為了做好防疫準備，請各行各業均有人跳出來大跳洗手舞，寓教於樂保護身體健康。

洗手舞看起來很複雜，林右昌自己陶侃說，想不到向來很沒有律動感，也可以很快就學會了，趁著1日愚人節偷練，內外夾攻大立腕 ！2日迎接連假開始，擔心大家會有更多的社交聚會，所以第一天就跳起舞來，趕快提醒大家，｢好好洗手，好好吃飯，好好防疫，好好休假！｣也點名蔡阿嘎一起來跳洗手舞！

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▲ 一起來Battle吧！林右昌大跳「洗手舞」 陪伴基隆市民一起防疫。（圖／翻攝自臉書粉專「林右昌」）

▲ 2日與仙洞國小學童及基隆年輕人一起PK跳洗手舞｢一起來battle吧！｣

網友紛紛留言表示，「超軟Qㄟ，突然想看ㄘㄘ跳了」、「市長好可愛唷！」、「哇～市長第一次看您跳舞，好棒很會帶動」、「我喜歡市長的圍裙」、「好Q的市長啊！」、「市長拍影片…陪我們市民度過這連假…與這場大戰疫！！基隆市民在家裡動起來！」

林右昌在臉書貼文也說，因為嘎嫂二伯開心迎接新生命「蔡波能」，除了向蔡阿嘎說聲：恭喜、恭喜外，也邀請蔡阿嘎跟他一起來跳洗手舞，帶著市民一起對抗疫情！所以點名蔡阿嘎一起來跳洗手舞。

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