「媽祖生」白沙屯媽祝壽大典移廟前舉辦　信眾戴口罩擠爆廣場

▲農曆3月23日媽祖聖誕，白沙屯拱天宮舉辦祝壽大典，特將儀式改在廟前廣場舉辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

今天是國曆4月15日，也是農曆3月23日「媽祖生」，因疫情影響，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，特地將祝壽大典儀式移至廟前廣場舉辦，吸引各地信徒前來參加，也把廟前廣場擠得水洩不通，大家也都戴上口罩恭祝天上聖母萬壽無疆，場面相當熱鬧。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，因應新冠肺炎疫情，今年廟前拜庭首度擺設壽宴改至戶外廣場舉辦，參加的信眾也採人流管制，並且嚴格執行量體溫及強制戴口罩，志工也在現場舉牌加強宣導戴口罩、保持社交距離，信眾也都能遵守規定，場面莊嚴且隆重。

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▲▼廟方特別準備豐富的供品，信眾各個都戴上口罩做好防疫工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

2020年白沙屯媽徒步進香活動因疫情而延期，而拱天宮的媽祖宴是廟方首次舉辦，許多的信眾自發性的戴上口罩前來，也顯示出防疫觀念的落實，午時由拱天宮管理委員會主任委員洪文華、副主委洪金鐘、林文敦率全體委員，值年爐主、副爐主齊聚廟前行敬獻禮，恭祝天上聖母誕辰，整個活動歷時30多分鐘後圓滿結束。

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