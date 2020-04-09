陸普查涉台人個資？　陸委會批「統戰圈套」：洩露最高罰百萬

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

有訊息傳出，大陸方面人口普查除將台港澳居民納入，更要求陸配提供在台家人戶籍資料。對此，陸委會在9日下午強調，台灣是法治國家，個人資訊依法受到保障，若陸方相關單位藉此蒐集兩岸婚姻家庭成員個資，我方將嚴格依法查辦。

陸委會副主委兼邱垂正今天下午主持例行記者會，對於媒體提問大陸自去年人口普查，將境內台港澳居民納入，更於近期要求有在台灣設籍的陸配，提供在台的家人戶籍資料、身分證字號等個資，做出上述回應。





▲中國大陸進行人口普查。（圖／CFP）

他說明，若陸方相關單位疑似為了蒐集兩岸婚姻家庭成員各資，透過他們在大陸的家人來威脅，甚至是各種方式，包含要求陸配提供台灣家人個資，我方相關主管機關將依法查辦。若有具體事證，該違反個資法的情形，最高可處五年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以下罰金。

邱垂正說，在這裡呼籲陸配朋友，有關陸方以不法手段蒐集兩岸婚姻家庭成員的個資，是嚴重侵害個人隱私權的行為，請謹慎維護自身及家人，切勿落入中共統戰圈套。

另對於外界關注北京地產大亨任志強，被傳因反共遭紀委調查，邱垂正說，相關情況反映了這次疫情，除對大陸的經濟社會帶來嚴重衝擊，各界也對中共的治理能力、現有體制問題展開討論。他強調，中國大陸爆發疫情的原因，正是因為對問題應該有不同的聲音，而非隱匿、釀成重大災害。

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