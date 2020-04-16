清明連假危機解除？　陳時中：觀察期「過這週日」才算結束

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林妤柔／綜合報導

指揮中心今（16）日再度傳出零確診的正面消息，讓民眾、醫事人員大感不可思議，畢竟清明連假人潮擁擠，台灣竟然能撐過此次危機。指揮官陳時中表示，清明連假的危機還沒有完全解除，必須等到這週日才能確定清明這一波已經真的過去。

今日台灣零確診，指揮官陳時中直言「仍不能鬆懈」，他認為清明連假的危機還沒有完全過，要到這週日才算清明這波已經真正過去。防疫部份，陳時中則說因應策略是不斷滾動式的檢討，根據各種不同情況再做相關調整，基本的架構都在。

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台灣防疫為什麼看起來不錯，陳時中表示，防疫要好，必須維持政策透明度、和對專業的尊重，「慶幸有很好CDC防疫團隊，還有我們人民的素質跟配合，讓基本防疫戰線守得好」，也指出未來仍會秉持基本要素，因應不同時空做各方面的調整。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。