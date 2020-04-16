台南假援交真詐財案層出不窮　北區開元派出所短短4個月攔阻12件

▲台南市警五分局統計年1至4月，就成功攔阻詐騙23件，其中開元所就攔阻了12件，全數為假援交案件，是台南市各派出所之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期詐騙案件猖獗，尤以假交友、假援交詐騙手法為最，台南市警五分局統計今年1月1日迄今短短4個月就成功攔阻詐騙23件，其中開元所就攔阻了12件，全數為假援交案件，是台南市各派出所之冠。

警方說，被害人從學生到中年大叔都有，均係透過Line APP交友網站認識暱名女子，兩人互加好友聊天，嫌犯就會暗示或明示有從事性交易，色誘被害人，表示如果要見面需先至超商購買遊戲點數，然後將帳號及密碼拍照回傳，被害人不疑有詐，依照指示前往超商購買，令警方百思不得其解的是，許多被害人均是久經社會歷練的中年大叔，仍會不敵化身年輕貌美援交女子的甜言蜜語。





五分局為有效攔阻詐騙案件發生，各派出所所長均會率勤區警員加強向超商店員宣導被害人受詐騙的徵候，請超商店員如發現有異狀，於第一時間攔阻被害人購買點數，並立即通報警方到場共同防制，警方呼籲，假援交詐騙案件遽增，防疫期間宜多從事正當休閒活動，避免落入桃色陷阱，分局長陳錦文對攔阻有功之店員及金融機構行員，均會親自前往頒發感謝狀及獎勵金，攔阻詐騙已有顯著成效。

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