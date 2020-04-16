WHO提「一中」避談台灣　管碧玲怒轟：今之譚德塞如昔日潘基文

▲管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，但台灣卻遭到世界衛生組織（WHO）排除在外。對此，WHO接受提問時，首席法務長索羅門提出「1971年聯合國大會通過第2758號決議」回覆。而民進黨立委管碧玲則怒轟「今之譚德塞，猶如昔日潘基文」，簡直是「胡扯」。

管碧玲16日在臉書表示，請外交部發動各國反對世衛秘書處惡意詮釋2758決議文，WHO秘書長譚德塞應該比照前聯合國秘書長潘基文承認錯誤。她直指，超級惡劣的譚德塞，拿出聯合國2758決議文，詮釋台灣是中國的一部分，並且用2005諒解備忘錄那一套，把台灣鎖進中國，「今之譚德塞，猶如昔日潘基文，簡直胡扯！」

管碧玲也還原當時潘基文惡搞2758決議文，最後承認錯誤的過程；她建議，譚德塞再這樣惡搞一次，外交部長立即回擊，除此之外，外交部要參照2007年美國的作法，趕快發動各國，包括美國，如法炮製，要請世界各國駐世衛代表處，向世衛表達他們不接受世衛秘書處這套詮釋。

管碧玲說，世衛秘書處這樣正式出賣台灣的主權，惡解2758決議文，世界各國如果不出聲反對，對台灣傷害太大，譚德塞應該比照2007年的潘基文，承認對2758決議文做錯誤的詮釋，台灣在幫助全世界，也請全世界幫助台灣，她更說「會立刻請外交部處理」。

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