WHO頻提「台灣」！　陳時中暗酸：以前都看不到，現已前進一大步

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣防疫成果世界有目共睹，15日世界衛生組織（WHO）記者會上，有專家提到今年2月與4月都有與台灣專家交換意見。指揮中心專家諮詢小組召集人坦言，昨天的確有與世衛防疫專家與法律顧問做相關討論，對方對台灣的防疫作為有很好奇。指揮官陳時中表示，「我想WHO已經看到台灣了」，比起以前都看不到，已經前進一大步了。

張上淳表示，昨天電話會議中，有專家與法律顧參與相關討論，包括全球疫情狀況的簡報，之後有分享台灣過去所作所為，給WHO專家參考。

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張上淳提到，WHO對台灣的狀況非常好奇，也想了解台灣怎麼能做得這麼好？會議中也有交換特殊個案住況，以及如何預防本土個案傳播等。會議的最後，我方專家也提出，希望可以多參與WHO相關活動，包括先前提到的疫苗研發，但他們沒有立刻答應，只說要會再帶回去分享。

WHO在疫情控制不佳，也引發美國重磅批評，總統川普更宣布要暫時停止金援，但現卻有歐洲國家出面當和事佬。被問到身為公衛醫療專家，如何看待WHO未來發展？陳時中回應，WHO就是藉由眾多專家投入，建立良好的系統，大家希望加入並得到第一手消息，無論在慢性病預防保健，或者世界環境變遷都能清楚了解。

陳時中提到，WHO是因為容納了世界各國專家，台灣才會積極想參與，不過近年來覺得這裡面「稍微變了調」，如果能回到專業，那還是很好的衛生組織。

另外，陳時中也戲謔道，「我想WHO已經看到台灣了」，無論是在媒體上的對話，或者專業上的對話，都比以前多很多，「比起以前都看不到，已經往前走一大步」，未來台灣也與世界站在一起，共同在衛生與健康上努力。