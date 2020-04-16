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零確診仍不能鬆懈！問到台灣「何時解隔離」...陳時中鬆口了

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林妤柔／綜合報導

指揮中心今（16）日再度傳出零確診的好消息，台灣國內個案維持395案，分別為340例境外移入及55例本土病例。對此，指揮官陳時中直言「仍不能鬆懈」，呼籲民眾應該繼續維持勤洗手、戴口罩的習慣，談到解隔離的時間，陳時中則認為還需要綜合許多情況判斷，無法從單一指標決定。

陳時中指出，雖然現在零確診，基本上仍不能鬆懈，民眾應該勤洗手、戴口罩、保持個人衛生和維持適當的社交距離，都是最基本的防疫措施。隨著疫情放鬆，社交距離人也不需要離那麼遠，但仍需要養成國民習慣，吃飯、咳嗽都應維持好，繼續保持。

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問到何時才能解隔離，陳時中認為，這是依據快篩、疫苗、治療藥物何時生成，加上新冠肺炎國外是否盛行、台灣本土案例狀況等綜合而成才可以判斷，無法用單一指標決定。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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