史上最便宜的第二代iPhone SE亮相！　快來看哪五大功能更進化

▲第一代跟第二代iPhone SE對比 。（圖／翻攝自台灣蘋果官網）

記者李錦奇／綜合報導

在廣大果粉期待下，蘋果15日深夜真的推出了平價版的第二代iPhone SE，台灣售價只有1萬4500元，是史上最便宜的蘋果手機，而且跟前一代iPhone SE相比，功能更強大，給足果粉們驚喜。

跟前一代iPhone SE相比，全新第二代的iPhone SE螢幕由4吋提高為4.7吋；蘋果官網特別強調，新機採用跟iPhone 11系列相同的A13晶片，跟前一代iPhone SE搭載的A9晶片相比，CPU速度比原先的提高2.4倍；GPU速度提升4倍。

請繼續往下閱讀...

官網也強調，跟前代相比，Wi-Fi速度提升2.7倍；電量最高增加2.5小時。

全新第二代的iPhone SE，還採用雙SIM卡設計，這也是前一代所沒有的。

另一點讓果粉驚喜的是，HOME鍵回歸，網友們紛紛叫好。

新iPhone SE支援無線充電，顏色選擇將有黑、白、訂製紅三色；新iPhone SE預計於4月24日正式上市，台灣這次依然列在首波發售名單當中。

▲第二代iPhone SE有黑、白、紅三色可選。（圖／翻攝自Apple官網）

Apple指出，全新第2代iPhone SE，防潑抗水功能達到 IP67 等級，在最深達1公尺水中最長可達30分鐘；iPhone SE還配備了熟悉的主畫面按鈕，採用藍寶石水晶設計，可保護感測器，而鋼環則用於偵測使用者的指紋，以使用Touch ID。

透過Touch ID保障隱私且安全的替代方式，果粉無須輸入密碼就能解鎖 iPhone、使用 iCloud 鑰匙圈填寫密碼、登入App、授權App Store購買，以及進行Apple Pay交易。