AppleCare追隨iPhone SE更加親民！　兩年保固計劃調降40%至79美元

▲iPhone SE第二代推出後，AppleCare也跟著降價。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone SE 昨（15）日晚間發動突襲，正式於線上發佈，且將在明日晚上8點開放預購。令人振奮的是，蘋果不僅將手機的價格降至最低399美元（美國官網定價，台灣售價為新台幣14,500元），還將 AppleCare 的兩年保固計劃降到79美元，較 iPhone 8 兩年保固的129美元有所下降。

蘋果分享了有關 iPhone SE 的兩年保固預付計劃，標準的 AppleCare+ 收費為79美元，含盜竊和損失的 AppleCare+ 收費為149美元；對於月度計劃，標準計劃每月為3.99美元，盜竊和損失增加到每月7.99美元。

與 iPhone 8 的保固計劃價格相比，AppleCare+ 的價格降低了將近40％，難得見到蘋果推出 SE 的價格比過往任何時候都更加實惠，不但能買到出色的手機還能保養維護。用戶可以在官網簽購 AppleCare+，或在購買手機後的60天內加購它。

儘管在月度計劃上，用戶確實會支付較多費用，但若想將 iPhone 保留超過兩年，仍是一個很好的保固方案。



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