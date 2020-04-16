買「紅蘋果」攜手做公益！　Apple承諾捐贈部分iPhone SE銷售額抗疫

▲蘋果捐贈部分紅色 iPhone SE 的銷售額對抗新冠肺炎疫情。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

新一代 iPhone SE 除黑、白兩色之外，還有特殊的 Product (RED) 配色，蘋果表示將把 iPhone SE Product (RED) 的部分收益捐贈給全球基金會做為響應的對抗新冠病毒（COVID-19）的基金。蘋果表示，iPhone SE Product (RED) 銷售的部分收益將向需要個人防護設備、實驗室設備、供應鏈支援等的國家提供資金。

▲新一代iPhone SE有黑、白、紅三色可選。（圖／Apple官網）

蘋果向來都會將部分 Product (RED) 收益捐贈給 Global Fund HIV／AIDS。庫克（Tim Cook）去年12月表示，自2006年（RED）推出以來，蘋果已向該計劃捐贈了超過2.2億美元（約新台幣66億元）。除了轉向資助對抗新冠病毒之外，還是會對於愛滋病提供檢測、諮詢、治療和預防計畫，尤其著重於消除從母親向嬰兒的病毒傳播。

iPhone SE 新機將於4月17日晚間8點開放預購，首批交付日期為4月24日（星期五），台灣此次仍列於首波名單之中，定價最低為14,500元。

▲蘋果向來投入Product (RED)公益計劃。（圖／Apple官網）

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