男女感情糾葛變「街頭大亂鬥」！新營警深夜逮10人　移送地檢署偵辦

▲警網事後攔獲一部可疑受損車輛，經調查本案係男女感情糾紛案件而引發聚眾鬥毆案，警方全部傳喚送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區三民路3月26日晚上9時10分許，發生聚眾鬥毆打架糾紛情事，台南市警新營分局接獲報火速前往查處，但警員到場後並未發現有打架情形，經查訪附近民眾，查出係因男女感情糾紛引發打群架鬥毆情事，警方於3月27日深夜10時許，將相關涉案車輛、人員共10人帶案詢問釐清並移送台南地檢署偵辦。

109年3月26日晚上9時10分許，在台南市新營區三民路有打架糾紛情事，新營分局接獲報案立即前往了解，但警員到場後人都四散離開，經查訪附近民眾有目擊到發生車禍糾紛案件，但雙方均已離開現場。

▲新營分局偵查隊隊長葉景星說明破案相關案情。

警網事後攔獲一部可疑受損車輛，經調查本案係男女感情糾紛引發聚眾鬥毆案，新營分局於27日深夜10時許，將相關涉案車輛、人員共10人帶案詢問釐清並移送台南地檢署偵辦。新營分局長李名昌表示，刑法針對聚眾鬥毆等妨害秩序罪，業已修訂加重罰則，且值此新冠狀肺炎傳染病防疫期間，黃偉哲市長投入防疫工作之餘亦十分重視治安維護工作，在此呼籲民眾切勿以身試法，並共同維護防疫期間治安。