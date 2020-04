《刺胳針》主編嗆川普犯下「違背人性的罪行」　國際學者齊力挺WHO

▲美國總統川普槓上世衛結果招致批評。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

《衛報》報導,針對美國總統川普(Donald Trump)宣布暫停提供資金給予世界衛生組織(WHO),多名衛生領域專家難以接受,還有醫學期刊主編直批這是「違背人性的罪行」。

報導指出,川普14日宣布,等待有關單位評估世衛期間,將於60到90天內暫停提供資金。醫學期刊《刺胳針》主編霍頓(Richard Horton)批評,川普的決定等同「違背人性的罪行」,每名科學家、衛生工作者與公民,都該抵制這種令人髮指且違背全球團結性的舉動。

美國是世衛最大的捐助國。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)認為,未來當然可以反省錯誤,但現階段並不是削減資金或提出質疑的時刻。聯合國高層認為,世衛在成功對抗疫情方面有著關鍵地位。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者艾達佳(Amesh Adalja)表示,世衛確實犯下錯誤且需要改革,但必須在危機過去後進行。美國智庫外交關係協會前高級研究員加勒特(Laurie Garrett)也直言,世衛是多數非洲、拉丁美洲與亞太國家的唯一「救命線」,惡毒的川普做出「該死的」行為,將為此付出代價。

世衛公共衛生暨人權中心主任高斯汀(Lawrence Gostin)預測,其他國家將投入更多資金,屆時美國便會失去話語權。

報導指,世衛在處理疫情上遭到批評,某些方面被認為太過順從中國。另外,由於中國視台灣為其領土一部分,世衛持續把台灣排除在會員國外,因此受到抨擊。

主要爭議在於世衛1月14日透過推特寫道,根據中國當局初步調查,沒有發現新冠肺炎(COVID-19)明確人傳人的證據。不過,世衛官員1月曾在記者會表示,考量到過去傳染病的經驗,人傳人的可能性很高,必須採取適當的預防措施。

雖然川普面對強烈的批評聲浪,同時也有得到其他支持。香港眾志秘書長黃之鋒就形容,世衛是中國外交的一個分支。

The WHO is an arm of Chinese diplomacy under the guise of liberal internationalism or global governance. Transnational cooperation is of course crucial to combating pandemics, but the institution in question is the anthesis of it, as the shunning of Taiwan makes painfully clear. https://t.co/00MYt2lBfo