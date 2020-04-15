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《刺胳針》主編嗆川普犯下「違背人性的罪行」　國際學者齊力挺WHO

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普槓上世衛結果招致批評。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《衛報》報導，針對美國總統川普（Donald Trump）宣布暫停提供資金給予世界衛生組織（WHO），多名衛生領域專家難以接受，還有醫學期刊主編直批這是「違背人性的罪行」。

報導指出，川普14日宣布，等待有關單位評估世衛期間，將於60到90天內暫停提供資金。醫學期刊《刺胳針》主編霍頓（Richard Horton）批評，川普的決定等同「違背人性的罪行」，每名科學家、衛生工作者與公民，都該抵制這種令人髮指且違背全球團結性的舉動。

美國是世衛最大的捐助國。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認為，未來當然可以反省錯誤，但現階段並不是削減資金或提出質疑的時刻。聯合國高層認為，世衛在成功對抗疫情方面有著關鍵地位。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者艾達佳（Amesh Adalja）表示，世衛確實犯下錯誤且需要改革，但必須在危機過去後進行。美國智庫外交關係協會前高級研究員加勒特（Laurie Garrett）也直言，世衛是多數非洲、拉丁美洲與亞太國家的唯一「救命線」，惡毒的川普做出「該死的」行為，將為此付出代價。

世衛公共衛生暨人權中心主任高斯汀（Lawrence Gostin）預測，其他國家將投入更多資金，屆時美國便會失去話語權。

報導指，世衛在處理疫情上遭到批評，某些方面被認為太過順從中國。另外，由於中國視台灣為其領土一部分，世衛持續把台灣排除在會員國外，因此受到抨擊。

主要爭議在於世衛1月14日透過推特寫道，根據中國當局初步調查，沒有發現新冠肺炎（COVID-19）明確人傳人的證據。不過，世衛官員1月曾在記者會表示，考量到過去傳染病的經驗，人傳人的可能性很高，必須採取適當的預防措施。

雖然川普面對強烈的批評聲浪，同時也有得到其他支持。香港眾志秘書長黃之鋒就形容，世衛是中國外交的一個分支。

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