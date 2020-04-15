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農民退休金制度　青農：參考國外、多和農民對談

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▲農民退休金制度預定2021年1月1日上路，立法院經濟委員會審查農民退休儲金條例草案，對此農民更希望政府能多和農民對談，才能有實質幫助。 （圖／青農團隊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲農民退休金制度預定2021年1月1日上路，立法院經濟委員會審查農民退休儲金條例草案，對此農民更希望政府能多和農民對談，才能有實質幫助。 （圖／青農團隊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

農民退休金制度預定2021年1月1日上路，行政院院會通過「農民退休儲金條例草案」，建立農民退休金制度，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度。農民團體與農民多數樂觀其成，但認為相關配套要多考量，退休制度才會更完善。

行政院院會通過「農民退休儲金條例草案」，建立農民退休金制度，仿勞工退休金制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提繳至個人專戶，農民年滿65歲時，可依照個人專戶累積的本金、收益，按月請領退休儲金，40歲提繳25年農民，加上老農津貼最高可月領1.8萬元，30歲提繳35年的農民最高月領2.6萬元。

大埤鄉青年農民聯誼會長謝誌坪表示，農民退休制度一定要推行，現行的制度農民退休了，只單靠老農津貼難以生存，且農民人口逐年減少，推動農民相關福利政策，較能帶動年輕人從農。謝誌坪說，有農退制度保障，青年可以較有意願返鄉務農，德國、日本等國家農民退休金制度行之有年，政府可參考國外如何實施，並多和農民對談，才能有實質幫助。


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