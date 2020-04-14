雲林監理站「佈置靈堂」辦酒駕道安講習　學員：很有壓力，非常後悔

▲雲林監理站為有效嚇阻酒駕累犯，於斗六市八德生命園區辦理「酒駕累犯道安講習」，安排生命教育課程。（圖／雲林監理站提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

酒駕肇事案件層出不窮，嘉義區監理所雲林監理站為有效嚇阻酒駕累犯，14日上午於斗六市八德生命園區辦理「酒駕累犯道安講習」，安排生命教育課程，希望透過殯儀館震撼講習教育，讓參與課程的酒駕者震撼教育在靈堂體會生命無價，感受酒駕造成害人害己的嚴重後果，能有所警惕。

「酒駕累犯道安講習」課程在雲林監理站與嘉義區監理所、雲林縣政府、雲林縣警察局、斗六市公所等代表參與一同宣誓，「預防酒駕，酒駕零容忍」宣誓喝酒不開車後展開。嘉義區監理所長李輝宏表示，「喝酒後真的不要開車，可以請家人或朋友搭載，一條生命是一個家庭，今天一起宣誓，不要再讓憾事發生。我們也要常懷慈悲心，心中存有善念勿酒駕害人害己，堅定杜絕『遺憾．不再發生』。」

雲林監理站吳孟峰站長表示，酒後駕車釀成交通事故，會造成事故悲劇、財產損失、家庭破碎，目前雖然是新冠狀肺炎防疫期間，今日講習座位安排依照規定保持1.5公尺社交距離，酒精消毒並請民眾全程配戴口罩，雲林監理站更希望累犯者不要再犯，在生命終點禮儀廳體悟生命的寶貴，讓酒駕者了解酒駕對他人和自己的傷害。

酒駕行為違反道路交通管理處罰條例第35條，並需依同條例之第24條參加道路安全講習，其中一名酒駕學員在課程後坦言，到殯儀館參加講習確實有壓力，真的是最靠近死亡的道安課程，現場氛圍更讓人感受到喝酒駕車是不應該的行為，感到非常的後悔，經過宣誓後以後再也不喝酒開車上路了。

雲林監理站提醒，道路交通安全講習的目的是教導違規駕駛人遵守交通安全規則、導正不良駕駛習慣以降低交通事故發生。依據道路交通管理處罰條例規定：汽(機)車駕駛人有違規肇事吊扣駕照處分、未滿十八歲無照駕駛、酒精濃度超標駕車及6個月內違規記點滿6點以上等違規者應接受道安講習，汽(機)車駕駛人如無正當理由，不依規定參加講習，將處新台幣1800元罰鍰。經過再次通知依期限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，則將吊扣其駕駛執照6個月。

▲「酒駕累犯道安講習」課程在雲林監理站與嘉義區監理所、雲林縣政府、雲林縣警察局、斗六市公所等代表參與一同宣誓，「預防酒駕，酒駕零容忍」宣誓喝酒不開車後展開。（圖／雲林監理站提供）

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