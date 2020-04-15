酒店女公關感染源追查中！　採檢21人「18人是職場接觸者」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

酒店女公關案379確診引起高度關注，中央流行疫情指揮中心也加速進行相關疫情調查。指揮中心發言人莊人祥說，目前該個案已採檢21位，其中18位為職場接觸者。初步採檢結果，有17名陰性，4名待採檢，而感染源也還在追查中。

莊人祥表示，案379是在醫院接受採檢，當時是因為她2月初有去柬埔寨旅遊，醫護人員不放心，就算只有輕微發燒、流鼻水等症狀，還是幫其採檢，至於一開始未透露足跡，可能與工作形態有關，疫調上會先從他可能的接觸者進行匡列，從4月3日發病前去釐清。

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指揮中心8日公佈的疫調指出，案379無業，先生1月曾出中國大陸廣東工作、她在2月9日也有去東南亞旅遊，回國後平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素，無法詳細說明相關活動軌跡，但當天晚上，就被爆出身份。

指揮官陳時中表示，個案8日的確自述無業，但因疫調人員不相信該說法，因此展開調查，從足跡與通聯資訊發現有難言之隱，才進一步掌握到身份。

莊人祥補充採檢原因，案379是在醫院接受採檢，當時是因為她2月初有去柬埔寨旅遊，醫護人員不放心，就算只有輕微發燒、流鼻水等症狀，還是幫其採檢，至於一開始未透露足跡，可能與工作形態有關，疫調上會先從他可能的接觸者進行匡列，從4月3日發病前去釐清。

今（10）日有媒體詢問是否會針對她一開始隱匿身份開罰？陳時表示，還需要再研判，一般來講在應訊時，也不會因為講錯一次，就會直接開罰，要請相關法規行政人員再行研究。