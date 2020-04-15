米其林一星餐廳不敵疫情！Hakkasan永久歇業…曾斥資近3億元裝潢

▲米其林名店，上海外灘Hakkasan永久歇業、退出中國。（圖／翻攝自界面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情重創經濟。在上海外灘開店已經6年的國際知名粵菜餐廳Hakkasan日前宣佈，因新冠肺炎衝擊，將永久歇業，退出中國市場。Hakkasan曾連續多年摘得米其林一星，上海店是繼印度、美國和迪拜等地後開設的全球第12家分店，僅裝修就斥資近7000萬元人民幣（約新台幣2.9億元）。

據悉，Hakkasan餐廳創始於倫敦，總部位於美國拉斯維加斯，2014年在上海外灘十八號開設中國分店，列榜米其林一星餐廳名單，曾被紐約時報稱為「世界上唯一一家連鎖高級中式餐廳」，更被富比士雜誌譽為「歷史上最性感的中餐廳」，受到眾多名人喜愛。

Hakkasan集團在聲明中表示，此次疫情直接影響了本集團的全球業務，迫使對所屬營業場所未來的生產以及發展空間進行了一系列專業評估；經商討，集團做出了縮減世界各地覆蓋點的決策。

▲Hakkasan招牌菜。（圖／翻攝自界面新聞）

宣布閉店前，Hakkasan曾經自救過一段時間，作為外灘最早恢復營業的餐廳， 2月10日便加緊採取自救措施，上線價格相對較低的外送套餐，4月初甚至還推出了堂食的套餐選擇，不過這一切的舉動，也並沒有扭轉入不敷出的壓力。

Hakkasan閉店之前，上海已有多家餐廳關門，包括好萊塢明星餐廳Wolfgang Puck和「最美洋房花園日料餐廳」SHARI。

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