零確診高興一下就好！專家曝「居家檢疫2隱憂」：社區感染仍不明

▲李秉穎認為，防疫上仍有些漏洞，不該因為零確診而鬆懈。（圖／記者洪巧藍攝）

記者林妤柔／綜合報導

指揮中心昨（14）日宣布零確診的好消息，讓不少醫療人員、民眾都相當開心，連知名飯店也點燈慶祝。不過，感染科專家表示「零確診高興一下就好」，因為這只代表境外衝擊結束，而非對社區感染的控制。他提到，居家檢疫、居家隔離規定不夠嚴格，恐成為防疫漏洞，不該因零確診而馬上鬆懈。

台大醫院兒童感染科醫師李秉穎今（15）早接受電台節目《周玉蔻嗆新聞》的訪問，認為「零確診高興一下就好」。他表示，零確診只說明第三波的衝擊結束，主要來自境外衝擊，而非對社區感染的控制。

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李秉穎進一步解釋，一開始疫情高峰是中國旅客回台，第二波是歐美國家，第三波是海歸潮，先前台灣疫情數目波動跟境外有關，這次的零確診代表境外移入數減少，但境內本土社區感染才是最需要觀察的。台灣的本土社區感染是有時候有、有時候沒有，大概是零到兩例，必須再觀察久一些。他預期，未來還有一到兩例社區感染出現，不代表已經破關。

此外，李秉穎提到還有四例不明社區感染待釐清，包括酒店公關、學生、社區保全，所以台灣還沒完全解除警訊。「零確診表示防疫績效，的確很有效阻斷境外傳入」但他直指，目前重點是不能讓社區感染數目上升，所幸不明感染源是持平和個位數。

提到防疫措施，李秉穎直言「最大的漏洞就是趴趴走」，居家檢疫、居家隔離的人趴趴走，完全沒有停止。他認為應該要逐步加重懲罰、逐步嚴格限制，如果真無法有效遏止，可能就要強制隔離，當作一般確診，自行付錢，違反秩序者就不該由公家機關出錢。

此外，居家隔離、居家檢疫要待在家14天，但是隔離、檢疫者卻可以跟家人接觸，也是一個問題。先前也聽過病患傳給家人的案例，如果該家人是無症狀感染，沒有警覺性外出，就有很大的機會傳給外面的人。李秉穎表示，雖然指揮中心有祭出新規定，仍對「居家檢疫規定有點太鬆」，其中也還有許多漏洞，他認為一定要規定的很嚴格、清除，才能減少防疫缺漏。