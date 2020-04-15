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阿聯酋航空杜拜－台北確定4/18復飛一班　禁隨身行李、全程要戴口罩

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▲▼ 阿聯酋航空（Emirates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿聯酋航空將提供杜拜-台北一次性航班，協助台灣民眾回家。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

繼復飛杜拜往倫敦希斯洛和法蘭克福的定期航班後，阿聯酋航空因應旅居阿拉伯聯合大公國當地各國僑民及旅客需求，著手規劃前往台北、突尼斯、雅加達、馬尼拉、阿爾及爾、芝加哥及喀布爾七個城市的一次性或常規航班，協助各國僑民及旅客返回家園。飛往台北的航班目前預定於2020年4月18日起飛。

阿聯酋航空旗下的波音 777-300ER機隊將負責執飛本次七個航點的特別任務，提供商務艙及經濟艙座位。旅客可於阿聯酋航空官網 emirates.com 預訂機票或洽詢旅行社。所有乘客必須具備入境地公民資格或符合其邊境管制措施規定方可登機，亦應配合入境地政府的規定完成相關檢疫措施。

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▲▼阿聯酋航空波音777寬體客機加入貨運機隊行列提升運能。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空飛往台北的航班目前預定於4月18日起飛。（圖／阿聯酋航空提供）

為了配合新增航班的需求，阿聯酋航空將重啟杜拜國際機場第三航廈（T3）的營運服務，所有進出的旅客及民眾必須遵循阿拉伯聯合大公國以及入境地主管機關對於健康及安全管理的所有規範。

因應新冠肺炎疫情的險峻時刻，阿聯酋航空相關服務亦因應調整，包括：暫停網路報到、預選機上座位以及機場專車接送服務；關閉機場貴賓室；暫停提供機上雜誌及紙本刊物；並將調整機上餐飲的包裝及擺盤方式，以降低機上感染風險。

所有航班皆不可攜帶隨身行李。乘客僅能攜帶筆電、手提包、公事包或嬰幼兒用品登機，其它行李皆須於登機時辦理托運，阿聯酋航空也將調整乘客的行李托運額度。

▲▼阿聯酋航空。（圖／阿聯酋航空提供）

▲因應防疫，阿聯酋航空調整機上服務。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空要求所有乘客自行攜帶口罩，於機場內及搭機期間全程配戴口罩，並保持良好的社交距離。旅客必須在起飛時間的三個小時前抵達杜拜國際機場第三航廈辦理登機，阿聯酋航空登機櫃台僅提供持有經過確認預訂證明、且前往上述航點的乘客相關服務。

所有阿聯酋航空航班於完成每一趟飛行任務後，皆將於杜拜進行加強清潔及消毒程序。

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