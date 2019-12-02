阿聯酋航空超狂「買機票送2晚住宿」　再幫免費辦30天旅遊簽證

▲阿聯酋航空A380。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空推出期間限定優惠，只要於活動期間內買杜拜機票，就免費送市中心2晚住宿、額外10公斤行李托運限額，甚至再免費幫旅客辦理杜拜30天簽證。

這次活動優惠購票日期自2019年12月2日至2019年12月15日為止，飯店住宿期間則自2019年12月5日至2019年12月27日止和2020年1月3日至2020年5月31日止。經濟艙票價自新台幣19,999元起，票價包含羅夫公園酒店（Rove at the Park）或健康城羅弗酒店（Rove Healthcare City）2晚住宿；商務艙票價自新台幣79,999元起、頭等艙票價自新台幣158,999元起，票價包含入住兩晚天際地標酒店（Address Sky View）或杜拜購物中心地標飯店（Address Dubai Mall）。

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▲阿聯酋航空限時推「買機票送2晚住宿」優惠。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空表示，優惠機票可於阿聯酋航空網站emirates.tw/en/dubaipush購買，付款前輸入優惠代碼「FEDUABAI」即可成功預訂免費住宿。飯店提供的房型皆為不含餐飲的單人房或雙人房，搭乘經濟艙的旅客可攜帶一位12歲以下的孩童一同入住；搭乘商務艙及頭等艙的旅客可攜帶兩位12歲一下的孩童一同入住。

▲阿聯酋航空加碼推出「免費杜拜旅遊簽證申請」服務。（圖／阿聯酋航空提供）

此外，阿聯酋航空更加碼「免費杜拜旅遊簽證申請」服務，凡於2019年12月15日前完成訂位與開票，在12月17日前將完整簽證申請表、護照影本和證件照片依規格email至TPEDXBVISA@emirates.com，阿聯酋航空將為台灣旅客免費辦理30天杜拜旅遊簽證。

為了讓台灣旅客能更盡興享受血拼的樂趣、不受行李額度限制，阿聯酋航空於2019年12月26日至2020年2月1日杜拜2020杜拜購物節活動期間，推出由杜拜回程額外10公斤行李托運限額。自2020年1月1日至2020年3月31日止，憑著阿聯酋航空登機證可於阿拉伯聯合大公國當地超過500家商店享有最多至7折的折扣優惠和高達5折的當地旅遊體驗。

▲旅客可在杜拜沙漠上騎駱駝。（圖／記者陳涵茵攝）

杜拜被旅遊聖經《孤獨星球》票選為2020年最值得拜訪10座城市之一，集結了古今文化、全球最高天際線、各個娛樂與休閒景點、獨特的沙漠景致以及獨一無二的地貌景觀。

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