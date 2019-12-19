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歲末年終好康多！「買機票送住宿、免費簽證」　12/22前還可搶0元機票

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▲▼阿聯酋航空推出多項優惠活動。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空推出多項優惠活動。（圖／阿聯酋航空提供）

記者李宜秦／台北報導

到了歲末年終，許多航空公司都搶推各項好康活動，以回饋旅客。阿聯酋航空推出購買杜拜機票贈送免費住宿、來回額外10公斤行李托運限額與免費簽證優惠活動；越捷航空則是祭出500萬張0元機票，兩者優惠活動期限均只到本月22日，旅客務必多加把握。

阿聯酋航空指出，買杜拜機票送住宿、來回額外10公斤行李托運與免費簽證優惠等活動廣受好評，因此購票日期延長至22日，飯店住宿期間則為即日起至本月27日止及明年1月3日至5月31日止。

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阿聯酋航空表示，經濟艙機票1萬9999元起，包含羅夫公園酒店或健康城羅弗酒店2晚住宿；商務艙機票7萬9999元起、頭等艙15萬8999元起，包含入住兩晚天際地標酒店或杜拜購物中心地標飯店。除此之外還免費提供旅客額外10公斤的行李限額。

▲▼越捷航空全天祭出500萬張0元機票。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空全天祭出500萬張0元機票。（圖／越捷航空提供）

阿聯酋航空指出，本次優惠機票可於官網購買，付款前輸入優惠代碼「FEDUABAI」即可成功預訂免費住宿。除此之外，凡於2019年12月22日前完成訂位與開票，並將12月24日前將完整簽證申請表、護照影本和證件照片依規格email至TPEDXBVISA@emirates.com，阿聯酋航空將為旅客免費辦理30天杜拜旅遊簽證。

越捷航空也表示，為歡慶年節到來，即日起至22日每天都將祭出500萬張0元起機票，機票使用時間從12月23日至2020年7月31日，適用於越捷航空營運之國內航線及國際航線，包含9條連接台灣至越南航線；台北 – 河內/胡志明市/峴港/芹苴航線、台中/高雄 – 胡志明市/河內航線、台南 – 胡志明市。

▲▼越捷航空全天祭出500萬張0元機票。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空全天祭出500萬張0元機票。（圖／越捷航空提供）

另外，越捷航空將於明年1月10日開航之台北–芹苴航線，將提供每周4班來回班機，去程班機於晚間6時10分從台北起飛，並於晚間8時55分抵達芹苴；回程班機於中午12時40分從芹苴起飛，下午5時19分抵達台北。

越捷航空還舉辦「暢遊亞洲，抽1KG黃金飛機」活動，只要在明年1月16日前購票，並於活動官網登錄，就可免費參加抽獎，有機會抽中價值百萬頭獎「1公斤黃金飛機模型」。

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