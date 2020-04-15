陳時中參拜大甲媽感謝保佑台灣　顏清標回贈「暫時用不到」今年遶境帽

▲▼陳時中拜訪顏清標，並參拜媽祖。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣昨天傳出零確診之後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日上午前往大甲鎮瀾宮參拜，陳感謝媽祖慈悲，保佑台灣人安全，台灣目前正值努力期，即將進入觀察期，一旦進入觀察期，再來考慮振興經濟等問題，至於何時能辦遶境，他說，還是得視疫情變化而定。

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陳時中上午9點抵達大甲鎮瀾宮，董事長顏清標等人出面接待，顏說，廟方配合政府防疫，遶境進香活動暫緩，今天剛好是媽祖1061歲聖誕，陳部長藉這機會回來參拜媽祖，祈求台灣平安，陳也感謝廟方捐贈3千萬元，顏則是送陳一頂今年原本要遶境用的帽子。

顏還說，所捐贈的3千萬元，全是信徒捐獻的香油錢，廟方平常就有在做公益，這次回饋社會，希望能購買更多更好設備給醫護人員，昨天全省各地廟宇也都有來鎮瀾宮參拜，人來的不多，大家都有遵守防疫規定，清毒雙手、戴口罩等，他希望台灣每天都零確診，台灣平安，全世界平安，顏後來竟突然改口「不要再講太多，不然又被外界罵」等，隨即離開。

陳時中說，之前就有來鎮瀾宮拜託暫緩遶境，所以他認為應該找適當機會來謝謝媽祖慈悲，大家目前都生活得很好，台灣基本是平安的，但是世界各國疫情都還在蔓延，台灣目前是努力期，即將進入觀察期，等到觀察期再來考慮振興方案，目前沒有時間表。

陳也肯定信徒們都有戴口罩，量體溫，消毒雙手等防疫措施，但提醒信徒，還是不要太擁擠，至於何時能恢復遶境？他說，還是得視疫情變化決定。

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