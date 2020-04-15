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「人民犧牲為全球贏得寶貴時間」　陸駐日使館轟《讀賣》：詆毀中國共產黨

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▲▼習近平親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

▲中國駐日本使館發言人說，因有習近平總書記為核心的中國共產黨的強有力領導，中國政府和民眾才能齊心協力控制疫情擴散。（圖／新華社）

記者陳俊宏／綜合報導

日本《讀賣新聞》近日刊發評論稱，中國政府和中共體制是造成新冠肺炎疫情擴散全球的「人禍」。對此，中國駐日本使館發言人回應，此舉公然詆毀中國共產黨，污衊中國政治體制；疫情發生以來，中方始終本著公開、透明和負責任態度，第一時間向世界衛生組織和相關國家通報疫情，相關做法得到國際社會普遍積極評價。

《讀賣新聞》駐中國總局長竹內誠一郎12日以「『不能道歉的黨』的作繭自縛」為題，指出中國這次處理疫情，讓他清楚看到中共體制「不道歉」的體質。

對此，中國駐日本使館發言人14日回應，《讀賣新聞》發表評論文章，妄稱中國在應對新冠肺炎疫情過程中措施不當、訊息不透明，甚至公然詆毀中國共產黨，污衊中國政治體制，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

中國駐日本使館發言人表示，眾所周知，正是在中國共產黨領導下，中國才取得了舉世矚目的發展成就；在此次抗擊疫情過程中，也正是因為有了以習近平總書記為核心的中國共產黨的強有力領導，中國政府和民眾才能齊心協力，迅速行動，在短時間內做到應檢盡檢、應收盡收、應治盡治，有效控制住了疫情擴散，最大限度保證了民眾生命和健康安全。

▼中國駐日本使館發言人稱，中國人民為抗擊疫情付出了巨大犧牲。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎,新冠病毒,北京。（圖／達志影像／美聯社）

中國駐日本使館發言人指出，中國共產黨的執政合理性、中國人民對中國共產黨的衷心擁護，絕不是個別媒體能夠質疑和改變的；疫情發生以來，中方始終本著公開、透明和負責任態度，第一時間向世界衛生組織和相關國家通報疫情，同世界各國分享新冠病毒基因序列，積極開展疫情防控專家國際合作，向有需要的國家提供醫療援助，相關做法得到國際社會普遍積極評價。

中國駐日本使館發言人稱，中國人民為抗擊疫情付出了巨大犧牲，為全世界抗疫鬥爭贏得了寶貴時間，中國的所作所為，充分展現了負責任大國的應有擔當；中國應對疫情是否得當，自有客觀事實作出佐證，有權威機構和專家得出結論，不容個別媒體顛倒黑白。

中國駐日本使館發言人強調，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，各方當務之急是加強溝通協作，攜手抗擊疫情，「我們敦促日本有關媒體正視事實」，客觀看待中國抗疫努力和成效，為應對疫情挑戰、維護地區和全球公共衛生安全發揮建設性作用。

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